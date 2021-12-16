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Spor Luuk de Jong geliyor!
Spor

Luuk de Jong geliyor!

Fenerbahçe, ocak ayında takıma kaliteli bir forvet ararken, ibre Barcelona'da düşünülmeyen Hollandalı golcüye çevrildi...

Yeniakit Publisher
2021-12-16 11:00:00 -
Luuk de Jong geliyor!

Fenerbahçe, ocak ayında takıma kaliteli bir forvet ararken, ibre Barcelona'da düşünülmeyen Hollandalı golcüye çevrildi...

Barcelona, takımda düşünmediği futbolcularla yollarını ayırarak maaş bütçesinde rahatlama hedefliyor.

İspanyol basını, Katalan kulübünde kiralık olarak forma giyen Luuk de Jong'a Fenerbahçe'nin talip olduğunu yazdı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, sarı-lacivertliler teknik direktör Xavi'nin istediği katkıyı veremeyen Hollandalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapacak.

Haberde 31 yaşındaki golcünün ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılmaya sıcak baktığı belirtilirken, kulübün futbolcunun maaş taleplerini karşılayabilecek durumda olduğu yazıldı.

31 yaşındaki futbolcu 2019 yazında PSV Eindhoven'dan Sevilla'ya 12.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Luuk de Jong geçen sezon Sevilla formasıyla çıktığı 47 maçta 9 gol kaydetti. Hollandalı bu sezon Barça ile 11 maçta 1 gol üretti.

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