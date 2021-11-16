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Siyaset Lütfü Türkkan'ın skandal küfrü İYİ Parti'ye pahalıya patladı
Siyaset

Lütfü Türkkan'ın skandal küfrü İYİ Parti'ye pahalıya patladı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ağza alınmayacak şekilde küfür etmesi İYİ Parti'nin oy oranını resmen eritti.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 23:50:00 - 2021-11-16 23:50:30

İYİ Parti eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfür sonrası partiye tepkiler çığ gibi geldi. İYİ Genel Başkanı Meral Akşener ise Türkkan'a sahip çıkmıştı. Yapılan araştırmada, Lütfü Türkkan'ın skandalı sonrası oy oranında büyük düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş dikkat çeken verileri paylaştı.

İhsan Aktaş şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de kaç kişi olaydan haberdar?

Biz şimdi bu konuda geçtiğimiz hafta bir araştırma yaptık. Lütfü Türkkan meselesini kamuoyu nasıl karşıladı diye. Türkiye genelinde halkın yaklaşık yüzde 75-76'sı olaydan haberdar olmuş ve doğrudan yüzde 81'lik bir kesimi bu hadiseyi kınıyor, yanlış buluyor.

Doğru bulan var mı?

Yüzde 16-17'lik kesim de kararsız kalıyor. Çok ilginçtir konuyu doğru bulan yüzde 1,5 herhalde onlarında kim olduğunu tahmin edersiniz.

Yüzde 16 kaybetti

Türk halkının ancak yüzde 1,5'inin desteklediği yüzde 80'inin karşı çıktığı bir durum var. Peki, 'bu yanlış bulma hadisesi oy verme davranışınıza bir etki de bulundu mu?' dediğiniz zaman elbette ki bütün partilere oy verenler kendi partileriyle alakalı kanaatini değiştirmemiş. Özellikle İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 16'sı 'daha önce İYİ Parti'ye oy veriyordum bundan sonra asla oy vermem' şeklinde bir davranışları var.

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