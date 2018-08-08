Lütfü Türkkan'dan nafaka alacaklarıyla ilgili kanun teklifi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, nafaka alacağını tahsil edemeyen eşe yardımcı olmak amacıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Nafaka Takip Müdürlüğü kurulması için kanun teklifi verdi.

Türkkan'ın teklifi, nafaka alacağının, borçlunun ödeme kabiliyetinin bulunmadığının adli makamlarca kesinlik kazanması ve alacaklının muhtaç olması durumunda bir yıl boyunca bu Nafaka Takip Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasını öngörüyor.

Müdürlük, alacaklının halefi olacak ve borçludan tahsil hakkını kullanacak.

Nafaka alacaklısının muhtaçlığının bitmesi ya da borçlunun ödeme imkanına ulaşması halinde ödeme kesilecek ve varsa haksız ödemeler geri alınacak.

Türkan, teklifin gerekçesinde, "Boşanmaya ilişkin mahkeme kararları incelendiğinde, talep edilmişse neredeyse tamamına yakınında nafakaya hükmedildiği görülmektedir. Bu görüntü, birçok sorunu yokmuş gibi göstermektedir. Çünkü, özellikle geçim sıkıntısına bağlı boşanmalarda mahkemece bağlanan nafaka, çok önemli oranda borçlunun ödeme kabiliyetinin yokluğu sebebiyle tahsil edilememektedir. Zaten ödeme imkanı olsa bu boşanmaların önemli bir kısmı çoğunlukla yaşanmayacaktır. Bu durumda nafaka bağlanmış ve mağduriyeti giderilmiş gibi görünen eş ve çocuk aslında bunu tahsil edemezken toplumun geneli ve devlet organları durumdan haberdar değildir." değerlendirmesini yaptı.