Lütfü Elvan istifa sonrası ne dedi? Lütfü Elvan ne konuştu ne söyledi?

'Hazine ve Maliye Bakanlığı devir teslim töreni bakanlığın Emek yerleşkesinde gerçekleştirildi. Lütfi Elvan görevi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye devretti

Törende konuşan Elvan, 10 Kasım 2020'de göre başladığını hatırlatarak şunları kaydetti: "Göreve başlar başlamaz ekonomide güven ortamını ve öngörülebilirliği daha da artırmak için çok önemli adımlar attık. Bunu yaparken STK'lar başta olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle istişare içinde olduk.Ülkemiz devletimiz milletimiz için doğru olanı yapmaya çalıştık.Kamu maliyesi alanında tüm gider ve gelirleri ve oluşabilecek riskleri baştan aşağı gözden geçirdik. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelirlerimizi artırıcı giderlerimizi azaltıcı pek çok önlem aldık.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak görev alanımıza giren her konuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ekip ruhundan asla vazgeçmedik. Ülkemizin yarınları için gecemizi gündüzümüze kattık. Kamu maliyesi tarafında çok güçlü bir kamu maliyesi bilançosu sayın bakanımıza bırakıyorum. Vatandaşımızdan aldığımız verginin tek kuruşunu israf etmedik, yine vatandaşımız için kullandık."

Lütfi Elvan kimdir?

1962 yılında Ermenek'te doğan Lütfi Elvan, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nde; ilk lisanüstü eğitimini İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında; ikincisini ise ABD'de Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yaptı İlk olarak 2007 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Karaman Milletvekili olarak TBMM'ye giren Elvan, 2016-2018 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı, 2015-2016 yıllarında Başbakan Yardımcılığı; 2013-2015 yıllarında ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini üstlendi. 2018 seçimlerinde Mersin'den milletvekili seçilen Elvan, son olarak Kasım 2020'de Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve geldi. Zeliha Elvan ile evli olan ve iki çocuk babası olan Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi öncesinde ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.