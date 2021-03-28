Lüleburgaz Belediyesi 7 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar sözlü sınava katılabilmek için başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 03/05/2021-07/05/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabilecekler.

Adaylar başvurularını elektronik ortamda [email protected] adresine şahsen ve iadeli taahhütlü posta yolu ile Lüleburgaz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz /KIRKLARELİ adresinde yapabilecek

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular da dikkate alınmayacak.

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