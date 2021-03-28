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Ekonomi Lüleburgaz Belediyesi 7 memur alacak
Ekonomi

Lüleburgaz Belediyesi 7 memur alacak

Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 12:47:00 -
Lüleburgaz Belediyesi 7 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar sözlü sınava katılabilmek için başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte  03/05/2021-07/05/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabilecekler.

Adaylar  başvurularını elektronik ortamda [email protected] adresine şahsen ve iadeli taahhütlü posta yolu ile Lüleburgaz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü  Özerler  Mahallesi  Hal  Sokak  No:1  Lüleburgaz  /KIRKLARELİ  adresinde yapabilecek

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular da dikkate alınmayacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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