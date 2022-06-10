UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup’ta mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?

Lüksemburg-Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta?

Lüksemburg ile Türkiye 11 Haziran Cumartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Stade de Luxembourg'da oynanacak olan mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre düdük çalacak. Nobre'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Helder Malheiro olacak.

Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, 6 puanlı Lüksemburg'un averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Litvanya, Faroe Adaları'na konuk olacak.

Türkiye 607. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçıyla tarihinde 607. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 329'u resmi, 277'si özel 606 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 232 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 259'u deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 820 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 606 karşılaşmanın 523'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 606 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Aday kadro

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).