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Dünya Lukaşenko'dan bomba iddia: O ülke Ukrayna'nın batısını ele geçirmek istiyor!
Dünya

Lukaşenko'dan bomba iddia: O ülke Ukrayna'nın batısını ele geçirmek istiyor!

Polonya'nın Ukrayna'nın batısını ele geçirmek istediğini iddia eden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Kiev, batı Ukrayna’nın ele geçirilmesini önlemek için yardım istemek zorunda kalacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 16:37:00 - 2022-05-23 16:46:46
Lukaşenko'dan bomba iddia: O ülke Ukrayna'nın batısını ele geçirmek istiyor!

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Polonya, Ukrayna’nın batısını ele geçirmek istiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko bugün Rusya’nın Soçi kentinde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

"Ukrayna yardım istemek zorunda kalacak"

Lukaşenko konuşmasında, Kiev’in sonunda Rusya’dan yardım isteyeceğini söyleyerek, "Polonya, Ukrayna’nın batısını kendisi ele geçirmek ve Ukrayna topraklarında kontrol kurmak istiyor. Kiev, batı Ukrayna’nın ele geçirilmesini önlemek için yardım istemek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Putin: Rusya yaptırımlara rağmen direniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, tüm yaptırımlara rağmen Rusya’nın direndiğini söyleyerek, "Tüm yaptırımlara rağmen Rus ekonomisinin direndiğini, oldukça da onurlu olduğunu söylemek isterim. Tüm makroekonomik göstergeler de bunu kanıtlıyor" dedi.

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