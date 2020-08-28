Lukaşenko'dan açık tehdit: Bunu onlara göstereceğiz

26 yıldır ülke idaresini elinde tutan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun geçtiğimiz haftalarda yapılan tartışmalı seçimlerden de galip ayrılması sonrası ortalık karıştı. Muhalefetin seçimlerin "hileli" olduğunu belirterek itiraz etmesi sonrası yüzbinlerce Belaruslu sokaklara döküldü. Göstericilerin Batılı devletler tarafından yönlendirildiğine dair ellerinde istihbari bilgi olduğunu söyleyen Lukaşenko ise "Beni öldürmeden seçim yapamazsınız" diyerek meydan okudu.

"Yaptırım neymiş onlara göstereceğiz"

Orşa kentindeki bir tesiste incelemelerde bulunan Lukaşenko, komşu ülkelerin Belarus'la ilgili aldığı yaptırım kararlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Belarus’u kendilerine yaptırım uygulayan ülkelere kapatacaklarını aktaran Lukaşenko, artık bu ülkelerin Baltık veya Karadeniz üzerinden doğudaki ülkelere ulaşmak zorunda kalacağını söyledi.

Lukaşenko, "Bize diz çöktüreceklerini, tanklarla, roketlerle korkutacaklarını zannettiler. Bakalım kim kimi korkutuyor. Yaptırım neymiş onlara göstereceğiz." diye konuştu.

Litvanya bütçesinin yüzde 30’unun, Belarus’un bu ülkedeki liman üzerinden gerçekleştirdiği ticaretten oluştuğunu dile getiren Lukaşenko, hükümete "tüm mal akışının Litvanya limanlarından başka yerlere çekilmesi" talimatı verdiğini açıkladı.