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Dünya Lukaşenko: Ukrayna ile savaş en fazla 3-4 gün sürer!
Dünya

Lukaşenko: Ukrayna ile savaş en fazla 3-4 gün sürer!

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu’na (VGTRK) yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın bizimle savaşamayacağı çok net. Olası bir savaş en fazla 3-4 gün sürer” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 13:20:00 -
Lukaşenko: Ukrayna ile savaş en fazla 3-4 gün sürer!

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, olası bir savaşta kimsenin kendilerine karşı duramayacağını belirterek, “Ukrayna'nın bizimle asla savaşmayacağı çok net. Bu savaş en fazla üç veya dört gün sürer. Bize karşı savaşacak kimse olmaz” dedi. Lukaşenko, Avrupa’nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) güçleriyle savaşma fikrinin boş bir fikir olduğunu anladığını ifade ederek, “Bunu görmüyorlar mı? Bizimle, özellikle de Rusya ile savaşmanın beyhude olduğunu anlıyorlar. Bir tür nükleer ve diğer silahlardan bahsetmiyoruz. Ama bize dokunmamaları daha iyi. Bize dokunmayın” dedi.

İki ülke arasında ‘birlik devleti’ anlaşması

Kasım 2021’in ilk günlerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında, iki ülkenin ekonomi ve askeri alanlarda üzere işbirliğinin derinleştirilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı.

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