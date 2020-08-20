Lukaşenko: Sert bir direnişle karşılaşacaklar

26 yıldır Belarus'un idaresini elinde tutan Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz hafta yapılan son seçimlerden de galip ayrıldı. Bu gelişme sonrası ülkede ortalık fena halde karıştı. Muhalefetin seçimlerin "hileli" olduğunu iddia ederek itiraz etmesi üzerine yüzbinlerce Belaruslu sokaklara döküldü. Başkent Minsk'te başlayan protestolar, kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Muhalefete Avrupa ülkelerinden destek mesajları gelirken Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko "Beni öldürmeden seçim yapamazsınız" diyerek meydan okudu.

NATO'nun ülkesinin batı sınırlarında faaliyetlerini artırdığına dikkat çeken Lukaşenko söz konusu adımın düşündürücü olduğunu söyledi.

Güvenlik Konseyi'ni toplayan Lukaşenko Savunma Bakanlığı'na ittifakın hareketlerini yakından izleme talimatı verdi. Talimat sonrası harekete geçen Belarus Savunma Bakanı Viktor Krenin, bölgedeki kuvvetlere batı sınırını derhal güçlendirmelerini emretti.

Lukaşenko meydan okudu: İşgalcileri püskürtmeye hazırız

Lukaşenko, tartışmalı seçim sonrası patlak veren hükümet karşıtı gösterilere ilişkin, "İşgalcileri püskürtmeye hazırız" dedi.

Lukaşenko yaptığı açıklamada, "Buradaki hükümetin istikrarsız hale geldiğine inananlar yanılıyor. Ödün vermeyeceğiz. Yurt dışından kılıç bileyenler sert bir direnişle karşılaşacaklar." ifadelerini kullandı.

Ellerinde istihbari bilgiler olduğunu dile getiren Lukaşenko, bazı Avrupalı ülkelerin protestocuları arayarak yönlendirdiğini söyledi. Lukaşenko yaşananların Belarus'un kendi iç meselesi olduğunu belirterek Batı'yı karışmaması konusunda uyardı.