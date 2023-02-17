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Gündem Lukaşenko: Bize saldırılırsa, Rusya’nın yanında savaşırız
Gündem

Lukaşenko: Bize saldırılırsa, Rusya’nın yanında savaşırız

Belarus lideri Lukaşenko, komşu ülkelerin Belarus topraklarına saldırması halinde Rusya'yla beraber saf tutacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 11:23:00 -
Lukaşenko: Bize saldırılırsa, Rusya’nın yanında savaşırız

Belarus lideri Lukaşenko, komşu ülkelerin Belarus topraklarına saldırması halinde Rusya'yla beraber saf tutacağını söyledi.


Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yerli ve yabancı gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında Belarus ordusunu hangi durumlarda Rus ordusunun yanında savaşa sokacağını anlattı.
Lukaşenko, "Şimdilik sadece bir durumda Ruslarla beraber Belarus topraklarından savaşmaya hazırım: Eğer vatandaşlarımı öldürmek için Belarus topraklarına bir asker gelirse. Belarus'a karşı saldırganlık yaparlarsa, yanıt sert olur ve savaş, tamamen farklı bir niteliğe kavuşur" dedi.


Rusya'yla ortak askeri güce sahip olduklarını da kaydeden Belarus lideri, buna rağmen Moskova'nın Minsk'ten Ukrayna'ya karşı savaşa girmesini istemediğini vurguladı.
Gazetecilerden gelen bir soru üzerine, henüz Rusya'nın özel askeri harekatı başlamadan önce Ukrayna'nın Belarus topraklarını çok namlulu roketatar sistemleriyle vurmaya hazırladığını söyleyen Lukaşenko, "Bunlar Ukrayna tarafının planlı eylemleriydi. Buna neden ihtiyaç duyduklarını bilmiyorum. İlk dakikalarda Belarus topraklarından saldırıya uğradılar. Bu, özel askeri harekatın başlamasından birkaç dakika önce sabaha karşı oldu" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Bu despot Lukaşenkoda kendini fasulya gibi nimetten saymakta. Cevresindeki NATO ülkeleride Beyaz Rusyayi anında üflerler. Zaten son aylarda Rusyada solugunu bi başka yerinden almaya başladı. Ukraynalılar Suriyeliler gibi careyi başka ülkelere sıgınmaya kacmakta degil kahramanca kendilerini savunmayı tercih ettiler. Zafer ülkelerini savunanlarındır. Karşılarında Rusya gibi Süper güc olsada.
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