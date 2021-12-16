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Spor Luis Nani imzayı atıyor
Spor

Luis Nani imzayı atıyor

Orlando City ile olan sözleşmesini yenilemeyen ve MLS ekibine veda eden Luis Nani'nin yeni adresi Brezilya olabilir.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 11:17:00 -
Luis Nani imzayı atıyor

Orlando City ile olan sözleşmesini yenilemeyen ve MLS ekibine veda eden Luis Nani'nin yeni adresi Brezilya olabilir.

Brezilya ekiplerinden Fluminense, kadrosuna katmak istediği Luis Nani ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Orlando City'den ayrılmıştı.

Serbest oyuncu konumundaki Nani Orlando formasıyla 74 maçta 27 gol attı ve 14 asist yaptı.

Sporting, Manchester United, Valencia ve Lazio gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde top koşturan Portekizli yıldız, 2015-2016 sezonunda da Fenerbahçe'de oynadı.

Fluminense daha önce Palmeiras'tan ayrılan Felipe Melo'yu kadrosuna katmıştı.

 

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