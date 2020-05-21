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Lufthansa, hükümetle 9 milyar avroluk kurtarma paketini görüşüyor

Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan şirketin kurtarma paketinin 3 milyar avroluk bölümü Alman Kamu Kalkınma Bankası kredisi şeklinde olacak

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:42:03 -
Lufthansa, hükümetle 9 milyar avroluk kurtarma paketini görüşüyor

BERLİN (AA) –Alman hava yolu firması Lufthansa, hükümetin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) yetkilileriyle 9 milyar avroluk bir kurtarma paketi üzerinde görüşmelerin “ileri aşamada” sürdüğünü duyurdu.

Lufthansa AG tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor durumda olan şirkete kurtarma paketi konusunda Alman hükümetiyle yapılan görüşmelerde ileri aşamaya gelindiği bildirildi.

Görüşmelerin, WSF’nin Lufthansa’dan yüzde 20 hisse satın almasının ve fona yüzde 5 artı bir hisseye tekabül eden hisse senedine dönüştürülebilir tahvilin aktarılmasının içerdiğinin belirtildiği açıklamada, tahvilin üçüncü bir tarafın şirketi devralması söz konusu olduğunda devreye gireceği kaydedildi.

Açıklamada, kurtarma paketinin 3 milyar avroluk bölümünün Alman Kamu Kalkınma Bankası (KfW) kredisi şeklinde olacağı ifade edilerek, görüşmelerde Alman hükümetinin şirketin denetim kurulunda iki sandalye almasını öngördüğünü, ancak oy haklarının sadece istisnai olarak devralmaya karşı koruma gibi durumlarda bir bütün olarak kullanılacağına vurgu yapıldı.

Lufthansa, açıklamasında, Alman hükümetiyle görüşülen kurtarma paketinin AB Komisyonu tarafından onaylanması gerektiğini de hatırlattı.

Alman basını dün Lufthansa ile hükümet arasında bir anlaşma sağlandığını ileri sürmüştü. Başbakan Angela Merkel ise hükümetinin Lufthansa ve AB Komisyonu ile görüşmeler yürüttüğünü ve yakında bir kurtarma paketi üzerinde anlaşma beklediğini söylemişti.

Merkel, devam eden görüşmelerle ilgili detaylı bilgi veremeyeceğini de belirtmişti.


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