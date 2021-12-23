Lüfer tarifi, nasıl yapılır?

Fırında lüfer balığı tarifi

Malzemeler

1 kilo lüfer

Sarımsak

Kuru Soğan (kendinize göre artırıp, azaltabilirsiniz)

3-4 adet orta boy patates

Limon

Zeytinyağı

Tuz

Yapılışı

Öncelikle balıkçınızdan tazesinden 1 kilo lüfer alıp, temizletin. Kılçığını temizledikleri için evde işiniz kolaylaşıyor. Evde bol suyla balıklarınızı yıkayıp, sularının süzülmesi için süzgece alın. Bu sırada patateslerinizi soyarak halka halka çok kalın olmayacak şekilde doğrayınız. Soğanlarınızı da soyup, halka halka doğrayınız. Sarımsaklarınızı da soyarak hazır hale getiriniz. Fırınınızı 200 dereceye getirerek ısınmasını sağlayınız. Fırın tepsinize yağlı kağıt serin. Suları süzülmüş lüferlerinizin içlerini bir fırça yardımıyla ya da elinizle hafifçe yağlayınız. Balıklarınızın içlerine 1-2 tane sarımsak koyunuz. Defne yaprağı sevenler defne yaprağı da koyabilir. Balıkların hepsine aynı işlemi yapınız. Balıkların içlerine çok az baharat ekleyebilirsiniz. Tuz eklemeyi unutmayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsinize patateslerinizi diziniz. Patateslerin üzerine hazırladığınız balıklarınızı yerleştirin. Balıkların üzerine bir kaç yerinden bıçak yardımıyla küçük kesikler atın. en üste halka halka doğradığınız soğanları koyunuz. Bir kaç parçada limon ekleyebilirsiniz. Önceden ısıttığımız fırında 40-45 dakika pişiriniz. daha kızarmış sevenler süreyi biraz daha uzatabilir. Afiyet olsun.

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