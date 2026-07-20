  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP Tunceli İl Başkanlığı teyakkuzda! Kılıçdaroğlu’na memleketinde 'Hain Kemal' sloganı attırma planı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 52’nci yıl dönümü mesajı: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız Konser alanını boş gören şarkıcı Doğan: Malatyalılar nerede? 'Kayısı toplamaya gittiler!' Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu ‘Ahbapçılar’ deprem konutlarını tanıtan Ruhi Çenet’i iyi izlesin! Burası mahalleyi değil, şehri andırıyor Kremlin: Hamaney telefon açabilir, sorun yok! Putin bu tür temaslara açık İki ay sonra ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti Bakan Şimşek: Bazı vergilerden vazgeçmemize rağmen... Bütçe açığı 38 milyar TL iyileşti İran'dan dikkat çeken mesaj: "Hem savaşı hem diplomasiyi sürdüreceğiz" Aralarında polis ve avukatlar da var! Çetelere yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı
Gündem Gözaltındaki polislerin mesajlaşmaları şok etti! Mahrem bilgiler çetelere sızdırılmış
Gündem

Gözaltındaki polislerin mesajlaşmaları şok etti! Mahrem bilgiler çetelere sızdırılmış

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gözaltındaki polislerin mesajlaşmaları şok etti! Mahrem bilgiler çetelere sızdırılmış

Dev "köstebek" operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren POLNET'le ilgili mesajlarda suç örgütü üyelerinin polislerden para karşılığında sorgu, adres ve arama kayıtları talep ettiği görüldü.

Suç örgütlerine kamu kurumlarından gizli bilgi aktarıldığı iddiasıyla 12 ilde dev bir "köstebek" operasyonu düzenlendi. Aralarında polis, gümrük muhafaza memuru ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, çete üyeleri ile kamu görevlileri arasındaki kan donduran rüşvet ve bilgi sızdırma WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, suç örgütlerinin kamu kurumlarının içerisine kadar sızdığını gözler önüne serdi. Örgüt yönetici ve üyelerinin, bazı kamu görevlilerini kullanarak devletin gizli kalması gereken sistemlerine ulaştığı belirlendi.

 

ARALARINDA MÜDÜR YARDIMCISI VE POLİSLER DE VAR

12 ilde emniyet güçlerince eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin mesleki dağılımı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yürütülen soruşturmada suça karıştığı tespit edilen kamu görevlileri arasında 10 polis memuru, 15 gümrük muhafaza memuru, bir gümrük muhafaza müdür yardımcısı, iki denetimli serbestlik memuru, bir zabıt katibi ile iki avukat bulunuyor. Şüphelilerin; suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi kritik ve gizli kalması gereken verileri çete üyelerine servis ettiği tespit edildi. İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri illerinde gerçekleştirilen baskınlarla kirli ilişki ağına büyük bir darbe indirildi.

 

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYADA: SANA ÖDEME ÇIKTIM, ARANMASINA BAKAR MISIN?

NTV'de yer alan habere göre; soruşturma dosyasına giren WhatsApp mesajlaşmaları, kirli ilişki ağını ve dönen rüşvet çarkını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Yalnızca emniyet mensuplarının kullanabildiği ve vatandaşların hassas verilerinin yer aldığı kapalı devre POLNET ekranının çetelerin emrine sunulduğu görüldü.

Kayıtlara geçen ilk diyalogda bir çete üyesinin kamu görevlisine "Emre bir aranmasına bakar mısın? Sana ödeme çıktım az önce" dediği, kamu görevlisinin ise sistemden aldığı ekran görüntüsünü paylaşarak "Temiz abi" yanıtını verdiği görüldü. Bir başka şok edici yazışmada ise çete üyesinin "POLNET ekranından sorgulayabilir misin? Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi. Hır gür yok. Resimleri, adresleri… POLNET ekranı işte.." ifadeleriyle açıkça hedef gösterdiği kişilerin adres ve kimlik bilgisini talep ettiği kayıtlara geçti.

 

BAKAN GÜRLEK: DEVLETİN İMKANLARINI ÇETELERE SUNANLARA MÜSAMAHA YOK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla operasyonun detaylarını paylaştı ve suç örgütlerine alan açmaya çalışan kirli yapılara karşı kararlılık mesajı verdi. Devletin imkanlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenenlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini kaydeden Bakan Gürlek, kamu gücünü kişisel ya da örgütsel çıkarlar için kullanmaya teşebbüs edenler hakkında adli işlemlerin gecikmeksizin tesis edileceğini belirtti. Gürlek, Türkiye Yüzyılı'nda hukuk devletinin gücünü suç örgütlerinin karşısında en kararlı şekilde göstermeye devam edeceklerini vurgulayarak operasyonda görev alan personele teşekkür etti.

 

İran'ın operasyonları ABD'ye ağır darbe vurdu! Kayıp askerin kalıntıları bulundu, bir asker daha öldü
İran'ın operasyonları ABD'ye ağır darbe vurdu! Kayıp askerin kalıntıları bulundu, bir asker daha öldü

Gündem

İran'ın operasyonları ABD'ye ağır darbe vurdu! Kayıp askerin kalıntıları bulundu, bir asker daha öldü

Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı
Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı

Gündem

Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı

Yolsuzluk operasyonunda 31 gözaltı! Akit, CHP’li Fatma Kaplan’ın skandalını aylar önce yazmıştı
Yolsuzluk operasyonunda 31 gözaltı! Akit, CHP’li Fatma Kaplan’ın skandalını aylar önce yazmıştı

Gündem

Yolsuzluk operasyonunda 31 gözaltı! Akit, CHP’li Fatma Kaplan’ın skandalını aylar önce yazmıştı

İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası CHP'den peş peşe açıklamalar! Suyu bulandırma çabası
İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası CHP'den peş peşe açıklamalar! Suyu bulandırma çabası

Siyaset

İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası CHP'den peş peşe açıklamalar! Suyu bulandırma çabası

Aralarında polis ve avukatlar da var! Çetelere yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı
Aralarında polis ve avukatlar da var! Çetelere yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı

Gündem

Aralarında polis ve avukatlar da var! Çetelere yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

Kamuda çalışıp başkalarına hizmet edenlerin feto bağlantıları olup olmadığı araştırılmalıdır, çünkü devletimiz dört koldan saldırı altında

kel hasan

maaşları kesilsin mallarına el koyulsun ve hapis
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23