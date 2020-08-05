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Dünya

Lübnanlı bakan son bilançoyu paylaştı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın son bilançosu kamuoyu ile paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 19:44:00 -
Lübnanlı bakan son bilançoyu paylaştı

Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp var.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yaptığı basın açıklamasında, ""Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp var." bilgisini paylaştı.

Yaralıları hızlı bir şekilde tedavi etmek için sahra hastanelerini hizmete sokma konusunda anlaştıklarını kaydeden Hasan, Bakanlığın söz konusu hastanelerin yerleştirileceği alanların belirlenmesini talep ettiğini ve ordunun yönetimine güvendiklerini belirtti.

Ortak bağış yönetimine karşı olmadıklarını ancak ülkelerin yardım olarak sundukları sahra hastanelerin teslim alınmasının Bakanlığın yetkisi dahilinde olduğuna işaret eden Bakan Hasan, yardımların havalimanından Sağlık Bakanlığı'na ordunun gözetimi altında yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Kızılhaçı, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının 4 bine yükseldiğini duyurmuştu.

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