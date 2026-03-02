  • İSTANBUL
Lübnan'dan "füze" hazımsızlığı: Pısırık yönetimden skandal tepki!

Siyonist terör şebekesi İsrail'in Lübnan topraklarında gerçekleştirdiği 5 binden fazla ateşkes ihlaline karşı adeta "üç maymunu" oynayan Lübnan yönetimi, işgalciye karşı yapılan meşru müdafaayı hedef alarak safını belli etti. Katil sürüsünün her gün kan kusturduğu topraklarda halkını savunmaktan aciz olan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, vatanını savunan direniş hattını "sorumsuzlukla" suçladı.

Siyonist zulmüne dilsiz şeytan kesildiler

İşgalci İsrail'in ateşkes anlaşmasını kağıt parçasına çevirerek gerçekleştirdiği suikastlar, hava saldırıları ve katliamlar karşısında tek bir taş dahi atmayan Lübnan hükümeti, mesele siyoniste karşılık vermek olunca aslan kesildi. Başbakan Nevvaf Selam, sosyal medya hesabından yaptığı hadsiz açıklamada, müslümanların izzetini korumak için atılan füzeleri şu sözlerle hedef aldı:

“Güney Lübnan’dan füze fırlatılması sorumsuz ve şüpheli bir eylemdir. Bu durum Lübnan’ın güvenliğini tehlikeye atmakta ve İsrail’e saldırılarını sürdürmesi için bahane vermektedir.”

Kendi halkına değil, katillere kalkan oldular

Hizbullah, şehit edilen İran lideri Hamaney'e yönelik suikasta misilleme olarak siyonist mevzilerini cehenneme çevirirken, Lübnan Bakanlar Kurulu bu şanlı direnişi durdurmak için "acil" toplandı.

5 bin ihlal boyunca sessizliğe bürünen hükümetin, söz konusu işgalciyi korumak olduğunda takındığı bu tavır "Lübnan'ı kim yönetiyor?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

Halkını korumak yerine işgalciye bahane üretme peşine düşen Nevvaf Selam yönetimi, "Yeni maceralara izin vermeyeceğiz" diyerek, aslında siyonist postalına razı olduklarını bir kez daha itiraf etmiş oldu.

Bedri

Halkı müslüman olan ülkelerin başındaki kukla siyonist çakma münafıklar kendilerini bir bir ifşa ediyor. Bu zalimler yüzünden islam coğrafyasına huzur gelmiyor. Bunlar siyonist ve abd postalı yalamaya meraklı tasmalılar.
