Lübnan’dan "füze" hazımsızlığı: Pısırık yönetimden skandal tepki!

Siyonist zulmüne dilsiz şeytan kesildiler

İşgalci İsrail'in ateşkes anlaşmasını kağıt parçasına çevirerek gerçekleştirdiği suikastlar, hava saldırıları ve katliamlar karşısında tek bir taş dahi atmayan Lübnan hükümeti, mesele siyoniste karşılık vermek olunca aslan kesildi. Başbakan Nevvaf Selam, sosyal medya hesabından yaptığı hadsiz açıklamada, müslümanların izzetini korumak için atılan füzeleri şu sözlerle hedef aldı:

“Güney Lübnan’dan füze fırlatılması sorumsuz ve şüpheli bir eylemdir. Bu durum Lübnan’ın güvenliğini tehlikeye atmakta ve İsrail’e saldırılarını sürdürmesi için bahane vermektedir.”

Kendi halkına değil, katillere kalkan oldular

Hizbullah, şehit edilen İran lideri Hamaney'e yönelik suikasta misilleme olarak siyonist mevzilerini cehenneme çevirirken, Lübnan Bakanlar Kurulu bu şanlı direnişi durdurmak için "acil" toplandı.

5 bin ihlal boyunca sessizliğe bürünen hükümetin, söz konusu işgalciyi korumak olduğunda takındığı bu tavır "Lübnan'ı kim yönetiyor?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

Halkını korumak yerine işgalciye bahane üretme peşine düşen Nevvaf Selam yönetimi, "Yeni maceralara izin vermeyeceğiz" diyerek, aslında siyonist postalına razı olduklarını bir kez daha itiraf etmiş oldu.