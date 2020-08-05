Lübnan'da yaralanan Türklerin sayısı arttı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'da yaralanan Türkiye vatandaşlarının sayısının 6 olduğunu belirtti.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan feci patlama sonrası bilanço ağırlaşıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde ölü ve yaralı sayısı sürekli güncellenirken, ülkedeki Türkiye vatandaşlarına dair yeni bilgiler de geliyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'daki Türklere dair yeni veriler paylaştı.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.