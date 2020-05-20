  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya ibret gözüyle bakanlarda olmak ister misiniz?

Resulullahın sana selamı var

Devenin peygamberimize şikayeti

Bir elma ve İmam-ı Azam'ın babası

Abdestsiz emzirilen süt
için kalan
Aktüel

Lübnan’da Ramazan Bayramı Pazar günü başlıyor

Muhammed Hüseyin Fadlallah Enstitüsü, Lübnan’da Ramazan Bayramı’nın 24 Mayıs Pazar günü başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:16:27 -
Lübnan’da Ramazan Bayramı Pazar günü başlıyor

Muhammed Hüseyin Fadlallah Enstitüsü, Lübnan’da Ramazan Bayramı’nın 24 Mayıs Pazar günü başlayacağını duyurdu.


Lübnan Muhammed Hüseyin Fadlallah Enstitüsü, resmi internet sitesinde ülkede Ramazan Bayramı’nın başlayacağı tarihi açıkladı. Açıklamada, astronomik bilimsel hesaplamalar ve hilalin doğuşuna göre Lübnan’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününün 24 Mayıs Pazar günü olacağı duyuruldu.


Öte yandan İslam Vakıfları Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, 22 Mayıs tarihinden itibaren camilerin cuma namazı için yeniden açılacağı duyuruldu. Açıklamada, yaşlı, kadın ve çocuklar dışında herkesin camilerde namaz kılabileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı