  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Lübnan'da Kovid-19'a yakalanan Filistinli sığınmacıların sayısı 148'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 01:17:25 -
Lübnan'da Kovid-19'a yakalanan Filistinli sığınmacıların sayısı 148'e yükseldi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan hasta sayısının 148'e yükseldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) yaptığı açıklamaya göre, 15 yeni vaka kaydedilmesiyle ülkede yaşayan Filistinli mülteciler arasında salgına yakalananların sayısı 148'e çıktı.

Açıklamada, Kovid-19'a yakalananlardan büyük çoğunluğunun sağlığına kavuştuğu ancak bugüne dek 4 Filistinli mültecinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Lübnan İstatistik İdaresinin 2017'deki sayımına göre, ülkede 5 vilayetteki 156 iskan merkezi ve 12 mülteci kampında toplam 174 bin 422 Filistinli mülteci yaşıyor.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!
Gündem

Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!

Erdoğan'ın eşcinsel sapkınlarla ilgi yaptığı açıklamayı hatırlatan Dilipak, "Lanetlenmiş sapkınlık dediği Erdoğan ile beraber sanık olacağız..
Bıçaklı kavgada 2 yaralı
Yerel

Bıçaklı kavgada 2 yaralı

Osmaniye'de bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan bir kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
CHP'den İsrail'e büyük kazık (!)
Siyaset

CHP'den İsrail'e büyük kazık (!)

Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, bugünkü yazısında CHP'de liste dışı kalan Ünal Çeviköz'ün İsrail savunuculuğuna atıfta bulunarak İsrail'in hukuk..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı