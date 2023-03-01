Lübnan'da fiyat etiketleri dolar olacak

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, 3 yıldır yaşanan ekonomik krizle eş zamanlı olarak liranın dolar karşısındaki değer kaybı ve bu nedenle bazı marketlerde ürünlerin fahiş fiyatla satılmasını engellemek için aldıkları yeni karar hakkında bilgi verdi.

Ülke genelinde tüm marketlerdeki fiyat etiketlerinin 1 Mart'tan itibaren lira yerine dolar ile gösterileceğini belirten Selam, böylelikle vatandaşın ürünleri gerçek fiyatıyla satın alabileceğini söyledi.

Bakan Selam, ürünlerin dolar üzerinden satılmasına daha önce market sahiplerinin karşı çıktığını hatırlatarak 1,5 yıllık mücadelenin sonucunda bunu gerçekleştirebildiklerini kaydetti.

Ödemelerin ise nakit olarak dolar ile yapılamayacağı bilgisini veren Ekonomi Bakanı, (karaborsadaki) dolar kuruna göre Lübnan lirası ile ödeme yapılacağını belirtti.

Selam, bazı tarafların raflardaki ürünlerin fiyatıyla oynayıp piyasada manipülasyona neden olduğunu sözlerine ekledi.

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Lübnan'daki ekonomik kriz ve mevduatların dondurulması

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.

Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken şu an karaborsa ve döviz ofislerinde 85 bin lira seviyesinden işlem görüyor.