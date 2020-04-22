  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Lübnan parlamentosundan Hint keneviri ekimine onay

2020-04-22 01:32:54 -
Lübnan parlamentosundan Hint keneviri ekimine onay

BEYRUT (AA) - Lübnan parlamentosunda, tıbbi ve endüstriyel amaçlı kullanım için Hint keneviri ekimini serbest bırakan yasa tasarısı kabul edildi.

Parlamentoda, Hint kenevirinin ekiminin serbest bırakılmasını öngören yasa tasarısının oylamasının yapıldığı oturumda, Parlamento Başkanı Nebih Berri, İlerici Sosyalist Partisi Bloku (9 milletvekili) ve Cibran Basil'in önderliğini yaptığı Güçlü Lübnan Bloku (29 milletvekili) evet oyu kullandı.

Tarım Bakanı Abbas Murteza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, meclisin tasarıyı onaylamasıyla birlikte Beka Vadisi'nde yeni bir ekonomik kalkınma dönemi başlayacağını ifade etti.

Lübnan Ketaib Partisi Milletvekili İlyas Hankeş, ek gelir kalemlerine ve gençler için istihdam alanları oluşturulmasına gerek duyulan bir dönemde, söz konusu yasanın, Lübnan'ın dünya tarım endüstrisindeki yerini güçlendireceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler 2017'de, Lübnan'ın esrar üretiminde dünyada dördüncü sırada yer aldığını duyurmuştu.

Lübnan İç Güvenlik Güçleri, 10 Nisan'da gerçekleştirdikleri ülke tarihinin en büyük operasyonuyla, yaklaşık 25 ton esrar ele geçirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı