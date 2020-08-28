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Dünya Lübnan iç savaşa sürükleniyor! Hizbullah ve silahlı gruplar çatıştı
Dünya

Lübnan iç savaşa sürükleniyor! Hizbullah ve silahlı gruplar çatıştı

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Lübnan'da Hizbullah ve diger silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 02:31:00 -

Ortadoğu ülkesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Khalde bölgesinde gece saatlerinde sokak ortasında Hizbullah ve diğer silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar çıktı. İlk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Ekonomik sıkıntılar çeken Lübnan'da bir taraftan protestocular sokaklarda eylem düzenlerken diğer tarafta Hizbullah ve diğer silahlı gruplar kendi arasında çatışıyor. Beyrut Limanı'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlama sonucu yüzlerce insan ölmüş, binlercesi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Lübnan'da halk hükümetin istifasını istemiş, ardından Başbakan ve hükümet istifa etmişti.

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