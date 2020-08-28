Lübnan iç savaşa sürükleniyor! Hizbullah ve silahlı gruplar çatıştı

Ortadoğu ülkesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Khalde bölgesinde gece saatlerinde sokak ortasında Hizbullah ve diğer silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar çıktı. İlk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Ekonomik sıkıntılar çeken Lübnan'da bir taraftan protestocular sokaklarda eylem düzenlerken diğer tarafta Hizbullah ve diğer silahlı gruplar kendi arasında çatışıyor. Beyrut Limanı'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlama sonucu yüzlerce insan ölmüş, binlercesi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Lübnan'da halk hükümetin istifasını istemiş, ardından Başbakan ve hükümet istifa etmişti.