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Aktüel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, "reform çalışmalarını" siyasi liderlerin zorlaştırdığını söyledi
Aktüel

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, "reform çalışmalarını" siyasi liderlerin zorlaştırdığını söyledi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 19:15:51 -
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, "reform çalışmalarını" siyasi liderlerin zorlaştırdığını söyledi

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, siyasi liderleri kendisinin "reform çalışmalarını" zorlaştırmak ve engellemekle suçladı.

Avn, Paris Match dergisine verdiği demeçte, Lübnan'a yönelik yardımları reformlara bağlamaya yönelik uluslararası baskıların "Lübnan'ın işlerine müdahil olmak anlamına gelmediğini" belirtti.

"Bazı siyasi liderlerin zihniyeti ve uygulamaları reform çalışmalarımı kolaylaştırmıyor fakat bu reformları gerçekleştirmek için mücadele etmeye devam ediyorum." diyen Avn şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı olduğum için pişman değilim. Bazıları bu zor ve hassas dönemde bu görevde olmamamı istiyordu. Diğerleri bu durumda olmanın Lübnan için çok daha iyi olduğunu söylüyor. Çünkü bana ve ülkeyi kurtarmak için çalışma kararlılığıma güveniyorlar. Hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadım. Sonuna kadar sorumluluğumu taşıdım."

Avn, yolsuzlukla mücadelenin yasaların uygulanmasından geçtiğini, Lübnan Merkez Bankası'nda mali soruşturmanın onaylanmasıyla ilk adımın atıldığını ve soruşturmanın bütün resmi kurumları kapsayacağını ifade etti.

Yolsuzluğa karışanın kendi ailesi olmadığını aktaran Avn, ailesinden birileri dahi yolsuzluğa karışsa herkes gibi muamele göreceğini söyledi.

Avn, yardımları reformlara bağlayan uluslararası baskıların, Lübnan'ın işlerine müdahale olmadığını ve egemenliğini etkilemediğini söyledi.

Avn ayrıca, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmayı şeffaf hale getirme ve dereceleri ne olursa olsun olayda ihmalkarlığı ya da payı olanları istisnasız sorumlu tutma taahhüdünde bulundu.


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