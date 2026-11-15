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Gündem Lösemi hastası çocukları için bağış toplayan Özbek aile serbest kaldı
Gündem

Lösemi hastası çocukları için bağış toplayan Özbek aile serbest kaldı

Yeniakit Publisher
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Lösemi hastası çocukları için bağış toplayan Özbek aile serbest kaldı

Türkiye'de 8 yıldır yaşayan Özbekistanlı Serdarbek Raimbaev'in lösemi hastası oğlunun tedavisi için topladığı bağışlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın ardından Raimbaev'in eşi ve aralarında kanser tedavisi devam eden iki yaşındaki çocuklarının da bulunduğu üç çocuğu polis operasyonuyla gözaltına alınırken, göç idaresi cephesinden alınan bilgiye göre aile serbest bırakıldı.

Henüz iki yaşında olan Abdullah Azzam, lösemi hastası olarak dünyaya geldi. Bugüne kadar altı kez kemoterapi gören küçük çocuğun tedavisinin sürdürülebilmesi için yeniden tıbbi destek alması gerekiyor.

Ailenin yaşadığı süreçte dikkat çeken gelişme ise ikamet izinlerinin iptal edilmesi oldu. Abdullah Azzam'ın tedavisi nedeniyle aileye 2024 yılında insani ikamet izni verildiği, ancak anne ve babaya soruşturma kapsamında G-87 kodu konulmasının ardından bu izinlerin geçersiz hale geldiği belirtildi. Ailenin bu nedenle yeniden insani ikamet izni alamadığı aktarıldı.

Aktarılan bilgilere göre soruşturmanın gerekçesini, babanın lösemi hastası oğlunun tedavi masraflarını karşılamak amacıyla topladığı yaklaşık 2 milyon liralık bağış oluşturuyor.

SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturmanın ardından Raimbaev'in eşi ve aralarında kanser tedavisi devam eden iki yaşındaki çocuklarının da bulunduğu üç çocuğu polis operasyonuyla gözaltına alınırken, göç idaresi cephesinden alınan bilgiye göre aile serbest kaldı.

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Yorumlar

Abdullah

Türkiye'de lösemi tedavisi ücretsiz. 2 milyonu toplayıp kayıplara karışmış

Metin Uyulan

Robespierre'den sonra işin ucu kaçtı bu gidiş ile tutuklu ve hükümlü sayısı 1 milyonu da bulur . Vara yoka soruşturma tutuklama hapis bu işin sonunda keskin sirke gibi olacak diye düşünüyorum. Aynı Nüfusa sahip Almanya da bizden 2,5 defa fazla suç işlenmesine rağmen 67 bin tutuklu ve hükümlü var . Bizden 2,5 defa fazla suç işleniyor ama bizim tutuklu ve hükümlü sayımız Almanya'nın 7,5 mislisi . Çocuklar tedavi göremedikleri için durumları kötüleşiyor diyor haber de AK Parti kimsesizlerin kalkanıyken oldu Avangart Jakobiner .
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