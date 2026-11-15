Lösemi hastası çocukları için bağış toplayan Özbek aile serbest kaldı
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Türkiye'de 8 yıldır yaşayan Özbekistanlı Serdarbek Raimbaev'in lösemi hastası oğlunun tedavisi için topladığı bağışlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın ardından Raimbaev'in eşi ve aralarında kanser tedavisi devam eden iki yaşındaki çocuklarının da bulunduğu üç çocuğu polis operasyonuyla gözaltına alınırken, göç idaresi cephesinden alınan bilgiye göre aile serbest bırakıldı.
Henüz iki yaşında olan Abdullah Azzam, lösemi hastası olarak dünyaya geldi. Bugüne kadar altı kez kemoterapi gören küçük çocuğun tedavisinin sürdürülebilmesi için yeniden tıbbi destek alması gerekiyor.
Ailenin yaşadığı süreçte dikkat çeken gelişme ise ikamet izinlerinin iptal edilmesi oldu. Abdullah Azzam'ın tedavisi nedeniyle aileye 2024 yılında insani ikamet izni verildiği, ancak anne ve babaya soruşturma kapsamında G-87 kodu konulmasının ardından bu izinlerin geçersiz hale geldiği belirtildi. Ailenin bu nedenle yeniden insani ikamet izni alamadığı aktarıldı.
Aktarılan bilgilere göre soruşturmanın gerekçesini, babanın lösemi hastası oğlunun tedavi masraflarını karşılamak amacıyla topladığı yaklaşık 2 milyon liralık bağış oluşturuyor.
SERBEST BIRAKILDILAR
Soruşturmanın ardından Raimbaev'in eşi ve aralarında kanser tedavisi devam eden iki yaşındaki çocuklarının da bulunduğu üç çocuğu polis operasyonuyla gözaltına alınırken, göç idaresi cephesinden alınan bilgiye göre aile serbest kaldı.