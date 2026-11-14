FAA, ABD genelinde uçuşların durdurulması talimatı verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir arıza nedeniyle ülkedeki tüm havalimanlarında uçuşların durdurulmasını istedi.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir arıza nedeniyle ABD’deki tüm havalimanlarında uçuşların durdurulması emri verildi.