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Spor Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı saat kaçta ne zaman? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı nereden izlenecek?
Spor

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı saat kaçta ne zaman? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı nereden izlenecek?

Galatasaray Lokomotiv Moskova kadrosu... UEFA Avrupa Ligi E Grubu grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı saat kaçta? Lokomotiv Moskova Galatasaray ne zaman? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı nereden izlenecek? Galatasaray Lokomotiv Moskova kadrosu da merak konusu.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 12:35:00 - 2021-10-20 12:37:45
Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı saat kaçta ne zaman? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı nereden izlenecek?

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı saat kaçta ne zaman? Gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. İki maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp, Lazio'ya 2-0 yendi ve grubun son sırasında kaldı.

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı saat kaçta ne zaman?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında yarın deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya misafir oluyor. Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de oynanacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı Exxen’de canlı yayınlanacak.

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı

Galatasaray Lokomotiv Moskova kadrosu

Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek. GS’de sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey'in Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.

Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu

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