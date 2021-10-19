  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı hakemi açıklandı
Spor

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı hakemi açıklandı

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 12:15:00 -
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı hakemi açıklandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 21 Ekim Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada Avusturyalı hakem Harald Lechner görev yapacak.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre Lechner'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch gerçekleştirecek.

Avusturyalı Markus Hameter ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den heyecanlandıran petrol hamlesi
Ekonomi

Türkiye'den heyecanlandıran petrol hamlesi

Doğu Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarına devam eden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) keşifler hakkında çok önemli bir müjde ve..
19.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

19.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Perinçek'ten Kılıçdaroğlu'nun çağrısına tepki: ABD'nin kaos planının parçası
Gündem

Perinçek'ten Kılıçdaroğlu'nun çağrısına tepki: ABD'nin kaos planının parçası

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı canlı yayında 'Hükümetin emirlerine uymayın' çağrısının Cumhuriyet tarihinde hiç olmadı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay