Lokman Hekim Sağlık Grubundan 3. çeyrekte "tüm zamanların en iyi" performansı

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, şirketin üçüncü çeyrek finansal performansının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını belirterek, "Yılın son çeyreğinde ise talepteki artış ve olumlu mevsimsel etkilerle birlikte daha iyi bir performans göstereceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları nedeniyle ekonominin genelinde azalan talebin, yeni normale geçişle üçüncü çeyrekte yükselişe geçtiğini, son çeyrekte de talep artışının devam ettiğini söyledi.

Tüm insanlığı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgınının ilk gününden itibaren Lokman Hekim Sağlık Grubu için en önemli konunun, hasta ve çalışanları salgına karşı korumak olduğunu ifade eden Sarıoğlu, bulaş ve yayılma riskine karşı alınan en üst seviyede tedbirlerle özenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ekonominin durağanlaştığı ikinci çeyrekte Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki fiyat artışlarının yürürlüğe girmesi, Ankara Hastanesi'nin Lokman Hekim Üniversitesine kiralanması, kamu hastanelerindeki yoğunluk sebebiyle hastaların, özel hastanelerin bazı branşlarına yönelmesi ve bunlara ek olarak hükümetin açıkladığı ekonomik paketin, salgının olumsuz etkilerini azalttığına dikkati çeken Sarıoğlu, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci çeyreğinde kısıtlamaların azalmasıyla kapasite kullanımı eski seviyesine ulaşırken, yukarıda anılan faktörlerin etkisiyle uyguladığımız etkin fiyat ve maliyet politikası sayesinde, karlılığımız tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yeni normalde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla sağlık hizmetlerinde kişi başı ayakta tedavi gelirleri yüzde 38, kişi başı yataklı tedavi gelirleri yüzde 44 artmıştır."

- "Net kar yüzde 493 artış gösterdi"

Sarıoğlu, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen şirketin finansal performansına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Üçüncü çeyrekte Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) yüzde 150 artarak 25 milyon lira olurken, FAVÖK marjı ise yüzde 30 olarak gerçekleşti, Net kar ise yüzde 493 artarak 8 milyon lira oldu. Grubumuzun üçüncü çeyrek finansal performansı, tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkarken, yılın son çeyreğinde ise talepteki artış ve olumlu mevsimsel etkilerle birlikte daha iyi bir performans göstereceğimizi ifade etmek istiyorum."

Lokman Hekim Sağlık Grubunun ilk hastanesi olan Etlik Hastanesi'nin inşaat ve tefrişi tamamlanan ek binasında hasta kabulüne başlamasıyla toplam yatak kapasitesinde yüzde 10'luk artış sağladıklarını da belirten Sarıoğlu, 2002'den bu yana hizmet verilen ana binanın restorasyon ve modernizasyon çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Sarıoğlu, çalışmaların tamamlanmasıyla daha modern ve ferah yapısıyla Lokman Hekim Etlik Hastanesi'nin kapasite ve hasta memnuniyetini daha da artırmayı hedeflediklerini aktararak, "Lokman Hekim Sağlık Grubunun, 'şifa kapınız' anlayışı ile paylaşarak sağlıklı büyümesini sürdüreceğine olan inancımı ifade ederken, bizlere güvenen yatırımcılarımıza, fedakar sağlık çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.