Lokantacılar ve Pastacılar Odası’ndan üyeleri ev sahibi yapacak protokol

Lokantacılar ve Pastacılar Odası ile Karay Yapı İnşaat LTD. ŞTİ. arasında oda çalışanları ve üyelerin faize bulaşmadan ev sahibi olmasını sağlayacak ön protokol imzalandı.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Lokantacılar ve Pastacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Altan Aydemir, “Bizler ilk göreve geldiğimiz günden itibaren, üyelerimizin menfaati, daha gelişmesi anlamında çaba ve gayret sarf ediyoruz. Karay yapı ile imzalayacağımız protokol de bunun bir örneğidir. Bu protokolün amacı, ev ihtiyacı olanlara, yatarım yapmak isteyen üyelerimize, yanında çalıştırdığı kişileri ev sahibi yapmak isteyen üyelerimize bir fırsat olacak. Karay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faruk Çolak Bey’e de teşekkür ediyorum. Böyle bir kolaylık ve imkan sunduğu için teşekkür ediyorum. Üyelerimize de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Karay Yapı İnşaat Ltd.Şti. Başkanı Faruk Çolak, "Karay Yapı İnşaat LTD. ŞTİ ile Lokantacılar ve Pastacılar Odası arasında bir ön protokol imzalayacağız. Bu protokolün amacı, oda çalışanlarının ve üyelerinin ucuz, ekonomik, enflasyon baskısı altında kalmadan faize bulaşmadan, günün şartlarına uygun ev sahibi yapmaktır. Yapılan bu protokol ile oda çalışanlarının ve üyelerinin son yıllarda artan konut maliyeti ve ekonomik daralma nedeniyle, asgari ücretle çalışanların ev sahibi olma imkanı güçleçmiştir. Bu nedenle odamız tarafından bir takım çalışmalar yapılmıştır. Oda yönetimi farkı firmalarla ön görüşmelerde bulunmuştur. Bu görüşmeler çerçevesinde Karay Yapı İnşaat LTD. ŞTİ’in teklifi daha uygun görülmüştür. Ayrıca konutların yapılacağı arsaların firma adına olması, plan ve proje işlerinin tamamlanmış, ruhsat işlerinin başlamış olması ayrı bir avantaj olarak değerlendirilmiştir. Ödeme planları makul bulunmuş, kişiye özel ödeme planları da tercih sebebi olmuştur. Lokantacılar ve Pastacılar Odası’na bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz” ifadesinde bundu.

Yapılan açıklamaların ardından Lokantacılar ve Pastacılar Odası çalışanları ve üyelerini ev sahibi yapacak olan projenin imzaları atıldı.