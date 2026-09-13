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Dünya Rus İHA’ları hemen arkasındaki treni vurdu! Boris Johnson’ın treni dakikalarla kurtuldu
Dünya

Rus İHA’ları hemen arkasındaki treni vurdu! Boris Johnson’ın treni dakikalarla kurtuldu

Yeniakit Publisher
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Rus İHA’ları hemen arkasındaki treni vurdu! Boris Johnson’ın treni dakikalarla kurtuldu

Ukrayna-Polonya sınırında Rus İHA’larının hedef aldığı trenin, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve beraberindeki heyeti taşıyan trenin hemen ardından aynı noktadan geçtiği duyuruldu.

Ukrayna-Polonya sınırında düzenlenen Rus İHA saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

 

Dakikalar sonra vuruldu

Rusya insansız hava araçlarının (İHA), Ukrayna-Polonya sınırında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç Başbakanı Carl Bildt ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın bulunduğu trenin geçişinden dakikalar sonra bir treni vurduğu belirtildi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Rusya, Ukrayna-Polonya sınırındaki bir trenin lokomotifini hedef alırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak Rus saldırısına hedef olan trenden dakikalar önce aynı noktadan, içinde Johnson, Bildt ve Powell gibi bir grup Avrupalı siyasetçi ve diplomatın bulunduğu trenin geçtiği belirtildi.

 

Yolcuların Kiev'de bir konferansa katıldığı ve dönüş yolunda olduğu açıklanırken, Johnson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin paylaşım yaptı.

Johnson paylaşımında, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bu sabah Polonya sınırında duran bir Ukrayna lokomotifini havaya uçurmasına yol açan bu çarpık mantığın ne olduğunu bilmiyorum. Ukraynalıların buna her gün maruz kaldığı, sivil demir yollarının bile hedef olduğu rastgele ve anlamsız bir saldırı olduğu ise bildiğimiz tek şey." ifadesini kullandı.

 

Rus saldırılarında Ukrayna Demiryolları çalışanı 1700 kişinin öldüğünü kaydeden Johnson, "Onlara ihtiyaç duydukları hava savunma sistemlerini ne zaman vereceğiz? Putin'in dondurulmuş varlıklarını neden serbest bırakıp Ukrayna'ya vermiyoruz? Belçika'daki bir banka hesabında 140 milyar avrodan fazla, Londra'da ise yaklaşık 10 milyar sterlin bulunuyor. İngiltere bu konuya öncülük edebilir." dedi.

Bildt ise paylaşımında, birkaç dakika geriden gelen trenin hedef olduğunu belirtirken, Rus İHA'larının görülmesi üzerine trenin boşaltıldığını ve can kaybının önlendiğini dile getirdi.

 

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise saldırının, Polonya sınırına 800 metre mesafede gerçekleştiğini kaydetti.

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