Avrupa’nın devinden dikkat çeken mesaj: “Türkiye ile yakınlaşmalıyız!”
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Almanya, Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için harekete geçti. 16-17 Eylül’de Türkiye’ye gelecek Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, Türkiye’yi “güvenilir ticaret ortağı” olarak nitelendirerek iki ülkenin yakın işbirliği içinde olmasının küresel jeopolitik gelişmeler karşısında büyük önem taşıdığını belirtti.
Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Berlin’den dikkat çeken bir mesaj geldi.
Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer’in 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesinde Alman Tarım Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye’nin Almanya açısından önemli bir ticaret ortağı olduğuna vurgu yapıldı.
Türkiye’ye “güvenilir ortak” vurgusu
Rainer, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelerin güvenilir ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin önemini daha da artırdığına dikkat çekti.
Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilere özel vurgu yapan Rainer, “Özellikle küresel jeopolitik zorlukların yaşandığı bu dönemde Türkiye ve Almanya gibi güvenilir ticaret ortaklarının yakın işbirliği içinde olması büyük önem taşıyor” dedi.
Yeni ticaret fırsatları aranacak
Alman Bakan, ziyaretinin önemli gündem maddelerinden birinin tarım ve gıda sektörlerinde yeni ticaret imkanlarının oluşturulması olacağını belirtti.
Almanya'nın tarım ihracat stratejisine değinen Rainer, “Amacım, tarım ihracat stratejimiz kapsamında tarım ve gıda sektörümüz için yeni fırsatlar yaratmaktır” ifadelerini kullandı.
Rainer’in ziyareti kapsamında Türk ve Alman iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlanıyor.
Ankara’da kritik görüşme
Alman Bakanın Ankara temaslarında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşmesi bekleniyor.
Görüşmede Türkiye-Almanya arasındaki tarım ve gıda sektörlerine ilişkin mevcut ilişkilerin yanı sıra ticaret hacmini ve karşılıklı işbirliğini geliştirebilecek yeni imkanların masaya yatırılması öngörülüyor.
Rainer’in ziyareti öncesinde Berlin’den gelen “güvenilir ticaret ortağı” mesajı, küresel jeopolitik belirsizliklerin arttığı bir dönemde Almanya’nın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini geliştirme arayışını ortaya koydu.