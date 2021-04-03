Son Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin beklediği yeni koronavirüs kararlarını belli olmuştu. Alınan kararlar arasında Ramazan ayı tedbirleri de var. Öte yandan lokanta ve kafe çalışanları için de nakdi destek verileceği açıklandı. Peki, ödemeler ne zaman yapılacak?

Lokanta ve kafe çalışanlarına 1500 lira destek ödemesi ne zaman?

AK Parti milletvekilleri, Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması; hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." demişti.