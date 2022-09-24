Kiraz sapı çayı faydaları: Bağırsak çalıştırır ve şişkinliği azaltır! Ödem söktüren kiraz sapı çayı tarifi

Kiraz sapı çayı, bitkisel tedavide sıklıkla tercih edilen yollardan biridir.

Yaz aylarının sevilen meyvelerinden kirazın kendi gibi sapının da sağlığa faydaları vardır. Demlenerek tüketilen kiraz sapı doğal ödem attırıcıdır ve şişkinliği azaltmada yardımcı olur. Kiraz sapı çayı, adından da anlaşılacağı gibi kirazın sap kısımlarının kullanılmasıyla yapılmaktadır. Meyvesi gibi sap kısmının da oldukça faydalı olduğu bilinen kiraz sapını çay olarak tüketebilirsiniz.

Her aktardan rahatlıkla bulabileceğiniz kiraz sapı çayı taze ya da kuru olarak satılıyor. Kiraz sapı çayı başta C vitamini olmak üzere E vitamini ve K vitamini barındırır. Yeterli miktarda potasyum, magnezyum, lif ve antioksidan içeren bitki melatonin ve serotonin gibi biyoritmi düzenleyen antioksidanlara da sahiptir. Son yapılan araştırmalarda içerdiği polifenolik flavonoid bileşiği antosiyaninin sayesinde insülin üretimini çoğalttığı gözlemlenmiştir. Klinik araştırmalar sonucu ‘’diüretik (idrar söktürücü)’’ özelliği ispatlanmıştır.

KİRAZ SAPI ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Soğuk algınlığı, öksürük, diğer solunum yolu hastalıkları, mide şikayetleri, karın ağrısı, sindirim sorunlar, böbrek hastalıkları gibi birçok şikayetlerin tedavisinde yardımcı olarak tüketiliyor.

Kiraz sapı çayı İspanya’da kurdeşen tedavisi için tercih edilirken Sırbistan’da ise selülitlerin giderilmesi için tercih ediliyor. Ülkemizde en çok ödem attırıcı özelliğinden dolayı öneriliyor ve kullanılıyor. ‘’Anti-inflamutuar’’ (iltihap giderici) etkiye de sahip olan bitkinin yardımcı tedavi olarak kullanım alanı oldukça geniş bir yelpaze oluşturuyor.

-Vücuttaki toksinleri atar

-Kanı temizler

-Kalp ve damar sağlığını korur

-İltihapları kurutur

-Böbrek taşının atılmasına yardımcı olur

-Bağırsakları düzenler

-Kabızlığa iyi gelir

-Romatizma tedavisine iyi gelir

-Antioksidan özelliği bulunuyor

-Doğal sakinleştirici

-Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

-Selülitleri yok ediyor

-Ağrı kesici ve kas gevşetici özelliği vardır.

Kiraz sapı çayı Bağırsak çalıştırır mı?

İdrar yolları enfeksiyonlarını önlemesi kiraz sapı çayının faydaları arasındadır. Böbrek taşlarının ve kumunun düşürülmesinde etkin bir rol oynar. Taş ve kum oluşumuna karşı önleyici özelliği de vardır. Bağırsak hareketlerini hızlandıran kiraz sapı çayı kabızlık problemleri ve şişkinliği önleyici etkiye sahiptir.

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Kiraz Sapı Çayı Nasıl Yapılır?

Kiraz sapı çayı faydaları duyuldukça daha çok merak edilmektedir. Pratik bir şekilde kiraz sapı çayını demleyerek tüm bu şifalardan yararlanabilirsiniz. Sizlere pratik bir şekilde demleyebileceğiniz kiraz çayı tarifini derledik.

Malzemeler;

- Kurutulmuş bir tutam kiraz sapı

- 2 fincan su

Yapılışı;

- Kiraz saplarını ve suyu bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın

- Yaklaşık 5 ila 10 dakika kadar kaynatmak yeterli olacaktır.

- Sonrasında süzerek kiraz saplarından ayırın.

- Ilıdıktan sonra rahatlıkla tüketebilirsiniz. İçmeden önce taze demleme yapmaya özen gösterin.

Yapılması kolay fakat şifaları saymakla bitmeyen kiraz sapı çayını pratik bir şekilde evde demleyebilir, ara öğünlerinizde yer vererek faydalanabilirsiniz. Günlük 1 ila 2 fincan tüketmek yeterli gelmektedir.

Kiraz Sapı Çayı Ne İşe Yarar?

Kendi gibi kiraz sapı da birçok şifayı barındırır. Kiraz sapı başta bağırsaklar ve eklemler olmaz üzere vücudun hemen hemen her bölgesine fayda sağlamaktadır. İçerisinde bol miktarda vitamin vardır. Bunlar A,E,C ve K vitaminleridir. Ödem attırır ve şişkinliği azaltır. Regl ağrılarına iyi gelir.

Yatmadan önce kiraz sapı çayı içmek

Gece uyumadan önce bir fincan kiraz sapı çayı içmek sakinleşmenizi, stresten uzak bir uyku çekmenizi sağlar. Ödem attırıcı özelliği sayesinde kilo vermeye büyük destek sağlar. Özellikle Ramazan aylarında susuzluğu gidermesinden ötürü tercih edilir. Sahurdan sonra içildiğinde gün içerisinde susuzluğa iyi gelir.

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Kiraz Sapı Çayı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Herhangi bir kronik rahatsızlığınız bulunuyorsa hiç bir ot, şifalı bitki ya da meyveye ait çayları doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz. Hiç bir bitki çayını kiraz sapı da dahil olmak üzere dozunda tüketmek önemlidir. Aşırı miktarda tüketilirse fayda yerine zararı dokunabilir.

Kiraz Sapı Çayı Günde Kaç Kere İçilir?

İdrar söktüren ve ödem atmayı sağlayan kiraz sapı çayı, günde en fazla 2 bardak aç karnına tüketilmelidir. Özellikle akşam yemeklerinden önce tüketilmesi önerilir.

Kiraz Sapı Çayı Zayıflatır Mı?

Kiraz sapının idrar söktürücü, ödem ve toksinden arındırıcı özellikleri sayesinde zayıflattığı bilinmektedir. Çay olarak tüketilen bu besin, kilo vermeye yardımcı besinler arasında yer alır. Ölçülü bir şekilde tüketilmelidir.

İbrahim Saraçoğlu önerdi: Kiraz çayı tarifi nasıl yapılır?

Herkesin severek tükettiği en güzel yaz meyvelerinden birisidir kiraz. Oldukça lezzetli ve sağlıklı olan kirazın sadece kendi değil sapı da çok faydalı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu‘da kiraz saplarının kesinlikle çöpe gitmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Çünkü kiraz sapı çayı vücutta biriken ödemi doğrudan atıyor ve 3 hafta düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı oluyor. En önemli özelliğinin zayıflatıcı ve ödem sökücü olması ile bilinen kiraz sapı çayını deneyip tecrübe edenlerin de olumlu sonuçlar aldığı biliniyor.

KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Ödem Söktüren Kiraz Sapı Çayı Tarifi İçin Malzemeler

10 adet kiraz sapı

2 dilim ince zencefil

4 adet karanfil

2 su bardağı su

Ödem Söktüren Kiraz Sapı Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

2 su bardağı suyu ve kiraz saplarını birlikte ocakta 5 dk kaynatıyoruz altını kapatıp 5 dk demlemeye bırakıyoruz.

Demlenen kiraz sapı suyunu bir büyük bardak içine süzgeç yardımıyla süzüyoruz içine zencefil ve karanfili ekliyoruz bir 5 dakikada böyle bekletip süzmeden içiyoruz.

Çayınızı içtikten sonra zencefil ve karanfili atmayın bardağın içinde kalsın yine süzülen sapları bir kez daha kaynatıp süzerek ikinci kez içebilirsiniz.

Sabah akşam yada gün içinde istediğiniz saatlerde günde iki kere ödeminizin olduğu zamanlarda uygulayabilirsiniz.

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