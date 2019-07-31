Lojistik köy projesi lojistik sektörünü rahatlatacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Lojistik Sektör Kurulu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’yı bir toplantıda ağırlayarak, Kemalpaşa’da kurulacak lojistik köy projesini ele aldı. Projenin, sektörün tüm paydaşlarının sorunlarını tek bir merkezden çözebilecek nitelikte olduğuna vurgu yapılırken, lojistik sektörünün sorunlarını ve çözüm önerileri de konuşuldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Lojistik Sektör Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Sektörün problemlerinin başında otopark ve yerleşke konusunun geldiğini söyleyen MÜSİAD İzmir Şubesi Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Şenol Günaydın, bu konunun çözümü için önemli bir lojistik köy projesi oluşturduklarını ve konuyla ilgili destek beklediklerini vurguladı.

Taşımacılık sektörüne yönelik mevcut park alanlarının legal olmadığının altını çizen Şenol Günaydın, Türkiye’nin ilk örnek lojistik köyü olma özelliğini taşıyan Kemalpaşa Lojistik Merkez projesinin sektörün tüm paydaşlarının sorunlarını tek bir merkezden çözebilecek nitelikte olduğunu dile getirdi.

Günaydın, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’ya katılımları için teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte projenin yaşama geçirilebilmesi için koordineli bir şekilde gerekli adımları beraberce atmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Toplantıda, Kemalpaşa Lojistik Merkez Projesi hakkında bilgi veren Ege Global Lojistik Yatırımları A.Ş’nin Başkanı Fevzi Akay da, ülkenin ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, donanımlı, modern ve sektöre ivme kazandıracak bir yapının kurulması için çalıştıklarını belirtti.

Akay, bu projede Ankara’daki gerekli tüm bakanlıklar ve müdürlüklerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. İzmir Valiliği ve İzmir Ticaret Odası’nın da katkıları olduğunu söyleyen Fevzi Akay, “Kemalpaşa’da, Spil İhtisas Lojistik Kümelenme Merkezi adıyla hizmet vermesini planladığımız bu yerleşkede; gümrük, sanayi kuruluşları, lojistik firmaları, depo alanları, döküm ve çelik sanayi gibi pek çok unsur bir arada çalışacak. Kamu ve özel sektörü bir araya getirerek farklı disiplinlerdeki iş kollarını koordine edeceğiz. Oluşturacağımız yapıda tüm sektör paydaşlarını kucaklayacak ve onların ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte bir merkez oluşturmak istiyoruz. Bu proje ülke ve sektör açısından ekonomiye büyük katkıları olacak ve lojistik sektörünün önünü açacaktır. Destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Konunun takipçisi olacağım"

Kendisinin de lojistik sektörünün içinden geldiğini ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, tüm dünyanın ekonomik bir kriz içinde olduğunu ve ülkemizin de bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Bu süreçte lojistik sektörünün en az zarar görmesi için çalıştığını ifade eden Çankırı, ulusal ve uluslararası sıkıntıların çözümü için gerekli kurumlar arasında köprü görevi görmek istediğini söyledi. Çankırı, "Sektörün içinden gelen biri olarak bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İzmir çok kıymetli bir şehir, ticaretin kalbi; fakat hak ettiği noktada değil. Uluslararası sıkıntılar konusunda Dışişleri Bakanlığı ve mecliste vereceğimiz tekliflerle birlikte sorunları çözüme kavuşturmak için çalışacağız. Öte yandan, kendi mevzuatımızın da uluslararası standartlara çıkartılması gerekiyor. Konuyla ilgili atılacak adımların takipçisi olacağım" diye konuştu.