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Yerel Lodos İstanbul'u vurdu! Harem Otogarı'nın çatısı uçtu
Yerel

Lodos İstanbul'u vurdu! Harem Otogarı'nın çatısı uçtu

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Fırtına sebebiyle Harem Otogarı'nın çatısının bir kısmı uçtu.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 15:53:00 - 2022-11-21 15:56:15

İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Harem Otogarı'nın çatısı fırtına sebebiyle uçtu. Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan şiddetli rüzgar, otogarın çatısındaki bazı parçaları kaldırdı. Çatı parçaları, otogardaki bir otobüs firmasının peronuna düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri çatıda bulunan ve tehlike arz eden parçaları, yeniden uçma riskine karşı topladı. Ayrıca çevreye savrulan çatı malzemeleri de toplandı.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, çatıda hasar oluştu.

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