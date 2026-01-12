Lodos fırtınası gemileri Edremit Körfezi’ne hapsetti

Balıkesir açıklarında fırtınaya yakalanan pek çok yük gemisi, dev dalgalardan korunabilmek amacıyla doğal bir liman görevi gören Edremit Körfezi’ne sığınarak demir attı.

Bölgede yaklaşık bir haftadır hızı kesilmeyen lodos fırtınası nedeniyle, farklı büyüklükteki 6 ticaret gemisi rotalarını güvenli bölgeye çevirdi. Fırtınanın etkisi sadece büyük gemilerle sınırlı kalmadı; Burhaniye ve Ayvalık kıyılarında bulunan özel tekneler ile tur tekneleri de kuvvetli dalgalar karşısında zorlu dakikalar geçirdi.

Haberin detaylarında şu noktaya dikkat çekildi:

"Edremit Körfezi de yük gemilerine sığınak oldu."

Olumsuz hava şartlarının deniz trafiğindeki etkisinin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.