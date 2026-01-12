  • İSTANBUL
Lodos fırtınası gemileri Edremit Körfezi'ne hapsetti
Aktüel

Lodos fırtınası gemileri Edremit Körfezi’ne hapsetti

Hasan Basri Mor
Hasan Basri Mor Giriş Tarihi:
Lodos fırtınası gemileri Edremit Körfezi’ne hapsetti

Kuzey Ege’de bir süredir etkisini sürdüren şiddetli hava koşulları, hem günlük yaşamı hem de deniz ulaşımını sekteye uğratıyor.

Balıkesir açıklarında fırtınaya yakalanan pek çok yük gemisi, dev dalgalardan korunabilmek amacıyla doğal bir liman görevi gören Edremit Körfezi’ne sığınarak demir attı.

Bölgede yaklaşık bir haftadır hızı kesilmeyen lodos fırtınası nedeniyle, farklı büyüklükteki 6 ticaret gemisi rotalarını güvenli bölgeye çevirdi. Fırtınanın etkisi sadece büyük gemilerle sınırlı kalmadı; Burhaniye ve Ayvalık kıyılarında bulunan özel tekneler ile tur tekneleri de kuvvetli dalgalar karşısında zorlu dakikalar geçirdi.

Haberin detaylarında şu noktaya dikkat çekildi:

"Edremit Körfezi de yük gemilerine sığınak oldu."

Olumsuz hava şartlarının deniz trafiğindeki etkisinin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

1
