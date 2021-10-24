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Spor Liverpool, United'ı dağıttı!
Spor

Liverpool, United'ı dağıttı!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu ve Liverpool, deplasmanda Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı bozguna uğrattı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 20:30:00 -
Liverpool, United'ı dağıttı!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu ve Liverpool, deplasmanda Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı bozguna uğrattı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Keita ile 1-0 öne geçmeyi başaran Liverpool, Manchester United'a üstünlük sağlamayı başardı. Konuk ekip, 14. dakikada Diogo Jota'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Liverpool, karşılaşmanın 38. dakikasında farkı 3'e çıkaran golü buldu. Sezonun formda ismi Mohamed Salah, takımının 3. golünü kaydetti. Mısırlı yıldız, 45+5'te bir kez daha sahneye çıktı ve Liverpool'u 4-0 öne geçirdi.

Mohamed Salah, 50'de bir gol daha atarak farkı 5'e çıkardı. Mısırlı yıldız, hat-trick yaptı. United'da Ronaldo, 52. dakikada penaltı atışından yararlanamazken, 60. dakikada Paul Pogba, United'ı kırmızı kart görerek 10 kişi bıraktı.

Müsabakayı Liverpool 5-0 kazanmasını bildi.

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