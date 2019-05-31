Liverpool Tottenham Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ni Chelsea'nin kazanmasının ardından gözler UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çevrildi. Avrupa Ligi finalinde olduğu gibi yine iki İngiliz takımını karşı karşıya getirecek mücadeleyle Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Liverpool ile Tottenham'ın karşılaşacağı maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Liverpool Tottenham Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? Liverpool Tottenham maçı saat kaçta? Liverpool Tottenham maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar...

Liverpool Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde final karşılaşması, 1 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak. TSİ saat 22.00'de oynanacak karşılaşma, yayıncı kuruluş Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Öte yandan bu müsabaka ile Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale çıkacak. Liverpool ise geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yine final oynamış ancak rakibi Real Madrid'e 3-1 mağlup olarak kupayı müzesine götürememişti.