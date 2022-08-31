Liverpool-Newcastle maçı hangi kanalda CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig’de heyecan 5.hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın önemli karşılaşmasında Liverpool ile Newcastle United karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta başlayacak? Liverpool maçı canlı izle:
İngiltere Premier Lig’in 5.haftasında Liverpool sahasında Newcastle’ı konuk edecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Liverpool-Newcastle maçı hangi kanalda CANLI İZLE
Liverpool, Premier Lig’in 5.haftasında Newcastle United’ı konuk edecek. TSİ 22.00’de başlayacak olan karşılaşmayı beIN Max 1 naklen yayımlayacak.
Liverpool-Newcastle United muhtemel 11’ler:
Liverpool: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Harvey Elliott, Fabinho, Jordan Henderson, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Luis Diaz
Newcastle United: Nick Pope, Kieran Trippier, Fabian Schar, Sven Botman, Dan Burn, Joe Willock, Sean Longstaff, Joelinton, Miguel Almiron, Chris Wood, Ryan Fraser