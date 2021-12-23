Liverpool, Leicester City'yi eledi
EFL Cup çeyrek finalinde Liverpool normal süresi 3-3 biten maçta Leicester City'yi penaltılarla eledi.
İngiltere Lig Kupası diğer adıyla Carabao/EFL Cup çeyrek finalinde Premier Lig ekipleri Liverpool ve Leicester City, Anfield Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği maçta gol perdesini Jamie Vardy açtı. Ceza sahası içinde düzgün vuruşla topu ağlara gönderen Vardy, 9. dakikada takımını öne geçirdi. Konuk ekip yine Vardy ile 13'te farkı ikiye çıkardı.
Ceza sahasının hemen dışında kontrol eden Alex Oxlade-Chamberlain çektiği şutla 19. dakikada Liverpool adına skoru değiştirdi: 1-2. James Maddison ceza sahası dışından mükemmel şutuyla 33'te Leicester City adına farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3. İlk yarıyı Leicester City 3-1 önde kapatırken Liverpool 68'de Jota ile farkı yeniden 1'e indirdi: 2-3
90+4'te Naby Keita'nın şutu defanstan sekti. Seken topu Takumi Minamino tamamladı ve skor 90+5'te 3-3'e geldi.
Normal sürenin ardından direkt penaltı atışlarına geçildi. Liverpool'da James Milner, Roberto Firmino, Alex Oxlade-Chamberlaine, Naby Keita ve Diogo Jota penaltı vuruşunu gole çevirdi. Minamino ise penaltı kaçırdı.
Leicester City'de ise James Maddison, Kelleher, Iheanacho penaltıyı gole çevirirken, Luke Thomas ve Ryan Bertrand penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Chelsea ve Tottenham'dan sürpriz yok
Chelsea, EFL Cup çeyrek finalinde Brentford'ı 80'de Jansson'ın kendi kalesine attığı gol ve Jorginho'nun 85'te penaltıdan attığı golle 2-0 yendi.
Tottenham ise sahasında West Ham ile karşılaştı. Ev sahibi takım 29'da Bergwijn ve 34'te Lucas Moura'nın golleriyle turlayan taraf oldu. West Ham'ın golünü 32'de Bowen kaydetti.