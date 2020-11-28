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Spor Liverpool, Brighton deplasmanında galibiyeti 90+3'te kaçırdı
Spor

Liverpool, Brighton deplasmanında galibiyeti 90+3'te kaçırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 17:51:47 -
Liverpool, Brighton deplasmanında galibiyeti 90+3'te kaçırdı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Brighton & Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, Amex Stadı'nda Brighton ile karşılaştı.

Son şampiyon Liverpool, 60. dakikada Diogo Jota'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Brighton'da Pascal Gross, 90+3. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi: 1-1.

Puanını 21'e çıkaran Liverpool maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, 10 puanlı Brighton 16. sırada yer aldı.

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