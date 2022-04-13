Liverpool - Benfica maçı saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş Liverpool - Benfica maçı:

Futbolseverler, Real Madrid Chelsea Şampiyonlar Ligi rövanş maçının heyecanı içinde. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu çeyrek final rövanş maçları dün başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu. Real Madrid, İngiltere'de 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Chelsea'yi uzatmalar sonunda 3-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Bayern Münih ise İspanya'da 1-0 yenildiği Villarreal'i ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan İspanyol temsilcisi rövanştan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak yarı finale yükseldi.

UEFA Şampiyolar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool - Benfica ve Atletico Madrid - Manchester City maçları oynanacak. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, deplasmanda Benfica'yı 3-1'lik skorla mağlup etti ve yarı final için avantaj yakalamıştı. Peki Liverpool - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Anfield'da saat 22:00'da başlayacak olan karşılaşma EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Serdar Gözübüyük yönetecek. Gözbüyük'ün yardımcılıklarını Joost van Zuilen , Johan Balder yapacak.

Liverpool - Benfica muhtemel 11'ler

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Chamberlain, Fabinho, Jones, Elliot, Diaz, Firmino.

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Verthongen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Ramos, Rafa, Everton, Nunez.