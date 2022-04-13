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Spor Liverpool-Benfica maç sonucu | Liverpool Benfica maçı ne oldu kim tur atladı?
Spor

Liverpool-Benfica maç sonucu | Liverpool Benfica maçı ne oldu kim tur atladı?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool sahasında Benfica'yı konuk etti. Peki, maç kaç maç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-04-13 22:56:00 - 2022-04-14 00:10:32
Liverpool-Benfica maç sonucu | Liverpool Benfica maçı ne oldu kim tur atladı?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool sahasında Benfica'yı konuk etti. Peki, Liverpool-Benfica maçı ne oldu? 

Liverpool-Benfica maç sonucu | Liverpool Benfica maçı ne oldu kim tur atladı?

Liverpol ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Benfica ile bu akşam rövanş maçında karşılaştı. Zorlu mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçlar bir üst tura adını yazdıran ekip Liverpool oldu. İngiliz ekibinin gollerini 21. dakikada İbrahima Konate, 55 ve 65. dakikalarda Roberto Firmino kaydetti. Konuk takımın golleri ise 32. dakikada Goncalo Matias Ramos, 73. dakikada Roman Yaremchuk ve 81. dakikada Darwin Nunez'den geldi.

Liverpool yarı finalde Villarreal ile eşleşti.

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