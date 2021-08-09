Listeniz batsın! Testere ile adam kesen Suudi Arabistan endişesiz, Türkiye endişeli

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Türkiye üzerinde dünya çapında yürütülen algı çalışmasına bir yenisi daha eklendi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakın olan Karar gazetesi ile Yeni Asya gazetesinin büyük bir iştahla manşetten duyurduğu global araştırma şirketi İPSOS'un son araştırmasının sonuçları 'pes' dedirtti.

Türkiye'yi karalama girişimi

Söz konusu sözde araştırmada Türkiye'de yaşayanlar geleceğinden endişeliymiş gibi gösterilirken, en endişesiz ülke ise Suudi Arabistan olarak lanse edildi.

Veliaht prens Muhammed Bin Selman'ın adam tutarak İstanbul'daki elçilik binasında gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı testerelerle öldürüp, cesedini de yok etmesi hafızalardaki yerini korurken Suudi Arabistan'ın en endişesiz ülke gibi gösterilmesi komik karşılandı.

Global karalama kampanyasında Karar ve Yeni Asya gibi sözde muhafazakar medya organlarının dahil olması ise muhalefetin içinde düştüğü içler acısı durumu gözler önüne serdi.