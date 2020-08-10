Liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS tercih sonuçlarını sorgulayan öğrenciler herhangi bir liseye yerleşemediklerini öğrendiklerinde ilk akla gelen soru liseye yerleşemeyen öğrenciler şimdi ne yapacak? Lise nakil tarihleri ne zaman? Soruları olduğudur. MEB, liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil tercihleri takvimini işletecek. MEB lise yerleştirme nakil takvimine göre. İlk nakillerin başlama tarihi 10 Ağustos.

Liseye yerleşemeyen öğrenciler nasıl yerleştirilecek?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde yapacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde erişime açılacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde duyrulacak.

Yerleştirme nakil işlemleriyle de bir liseye giremeyen öğrenciler 24-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınacak. Dolayısıyla okulların açılış tarihine kadar tüm öğrenciler herhangi bir liseye yerleşmiş olacak.