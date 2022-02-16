Liseli gençlerin iç acıtan halleri! Yeni nesil nasıl bu hale geldi?
Antalya'da bir lisenin iki öğrencisi dakikalarca kavga etti. Öğrencilerin arkadaşları kavgayı maç seyreder gibi seyredince, geçtiğimiz hafta İstanbul'da liseli kız öğrencilerin kavgası akıllara geldi. Art arda gelen görüntüler, genç neslin iç acıtan haline artık bir önlem alınması gerekliliğini gözler önüne serdi.
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Geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir lisenin kız öğrencileri kavga etmiş, öğrencilerin erkek arkadaşları olayı seyrederek video kaydı almıştı.
Bu hafta da benzer bir görüntü Antalya'dan geldi. Liseli iki öğrenci dakikalarca kavga ederken, arkadaşları o anları maç seyreder gibi seyredip tezarühat yaptı.
Art arda gelen görüntüler, sosyal medya denetiminin önemini ortaya koyarken, televizyon dizilerindeki şiddet içeriklerinin gençler üzerindeki etkisine ilişkin de önlem alınması gerekliliği yeniden gündeme geldi.