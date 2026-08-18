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Dünya Lisede silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Lisede silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Lisede silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Okullarda yaşanan silahlı saldırı haberi bu kez Filipinler'den geldi. Manila Times gazetesinin haberine göre Ulusal Soruşturma Bürosu (NBI) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Zamboanga kentindeki bir lisede derslerin başlamasından kısa süre önce silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, okula tabanca ile gelen saldırganın lise son sınıf öğrencisi olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre saldırıda 2 öğrenci ile 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırının nedeninin ve okuldaki olası güvenlik açıklarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr olaya ilişkin açıklamasında, güvenlik birimlerine saldırıyla ilgili kapsamlı soruşturma yürütülmesi talimatını verdi.

Marcos ayrıca yetkililerden, okullar ve yerel topluluklarla işbirliği içinde öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemlerin güçlendirilmesini istedi.

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