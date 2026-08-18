ABD'de şaşırtan araştırma: Piyasaya sürüldüğünde kazalar artıyor!
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, büyük albümlerin yayımlandığı tarihlerde ölümlü trafik kazalarında artış yaşanıyor.
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ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, büyük albümlerin yayımlandığı tarihlerde ölümlü trafik kazalarında artış yaşanıyor.
Milyonlarca kişinin merakla beklediği yeni albümlerin yayınlanması, müzikseverler için heyecan verici bir gelişme olsa da trafikte farklı bir tabloya yol açabiliyor. ABD’de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, dünya çapında büyük ilgi gören albümlerin dijital platformlarda erişime açıldığı günlerde ölümlü trafik kazalarının belirgin biçimde yükseldiğini ortaya koydu. Harvard Tıp Fakültesi ve Mass General Brigham bünyesindeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen ve JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmaya Dr. Vishal Patel öncülük etti. Araştırmada, milyonlarca kişinin aynı anda yeni müziklere yönelmesinin sürücü dikkatini dağıtabileceği ve bunun da trafik güvenliğini doğrudan etkileyebileceği değerlendirildi.
ÖLÜMLÜ KAZALARDA YÜZDE 15’LİK ARTIŞ Araştırmacılar, 2017-2022 yılları arasında ABD’de bir günde en fazla dinlenen 10 albümün yayın tarihlerini, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından tutulan trafik kazası verileriyle karşılaştırdı. İncelenen veriler, söz konusu albümlerin yayınlandığı günlerde ölümlü trafik kazalarının normal günlere göre yaklaşık yüzde 15 daha yüksek olduğunu gösterdi.
ARAŞTIRMANIN ÇIKIŞ NOKTASI ŞAŞIRTTI Çalışmanın başındaki isim olan Dr. Vishal Patel, araştırmanın ortaya çıkışında kişisel bir sürüş deneyiminin etkili olduğunu belirtti. Patel, araç kullanırken yeni yayımlanan bir albümü bulmaya çalıştığı sırada dikkatinin dağıldığını ve aracının şeridinden kaydığını fark ettiğini ifade etti. Bu deneyimin ardından, büyük albüm çıkışlarının trafikte benzer bir dikkat dağınıklığı oluşturup oluşturmadığını araştırmaya karar verdi. Araştırmacılara göre büyük albüm yayınları, çok sayıda kişinin aynı anda telefonlarına yönelmesine neden olan nadir olaylardan biri olarak öne çıkıyor.
ASIL RİSK TELEFON KULLANIMI Çalışmanın sonuçları, ölümlü kazalardaki artışın doğrudan alkol tüketimiyle bağlantılı olduğuna dair güçlü bir işaret bulunmadığını ortaya koydu. Buna karşılık araştırmacılar, sürücülerin araç kullanırken telefonlarından yeni albümü araması, şarkı seçmesi veya çalma listesini değiştirmesinin dikkat dağınıklığı açısından önemli bir risk oluşturduğuna işaret etti. Özellikle araçta tek başına bulunan sürücüler arasında ölümlü kaza artışının daha belirgin olması da bu ihtimali güçlendiren bulgular arasında değerlendirildi.
“MÜZİĞİ YOLA ÇIKMADAN ÖNCE SEÇİN” Araştırmacılar, sürücülerin müzik dinlemek isterken telefon veya araç içi dokunmatik ekranlarla ilgilenmesinin, kısa süreli görünse bile ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Şarkı aramak, albüm seçmek, çalma listesini değiştirmek veya yeni çıkan bir parçayı açmak için ekrana bakmanın sürücünün gözünü ve dikkatini yoldan ayırabileceği belirtilirken, müzik seçiminin araç hareket etmeden önce yapılması tavsiye edildi. Araştırma, günlük yaşamın sıradan bir parçası haline gelen dijital müzik kullanımının dahi direksiyon başında beklenmedik güvenlik riskleri oluşturabileceğini ortaya koyarken, uzmanlar sürücülere “Önce yol, sonra müzik” yaklaşımını benimsemeleri çağrısında bulunuyor./ kaynak: haber7
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