ABD'de şaşırtan araştırma: Piyasaya sürüldüğünde kazalar artıyor!

ARAŞTIRMANIN ÇIKIŞ NOKTASI ŞAŞIRTTI Çalışmanın başındaki isim olan Dr. Vishal Patel, araştırmanın ortaya çıkışında kişisel bir sürüş deneyiminin etkili olduğunu belirtti. Patel, araç kullanırken yeni yayımlanan bir albümü bulmaya çalıştığı sırada dikkatinin dağıldığını ve aracının şeridinden kaydığını fark ettiğini ifade etti. Bu deneyimin ardından, büyük albüm çıkışlarının trafikte benzer bir dikkat dağınıklığı oluşturup oluşturmadığını araştırmaya karar verdi. Araştırmacılara göre büyük albüm yayınları, çok sayıda kişinin aynı anda telefonlarına yönelmesine neden olan nadir olaylardan biri olarak öne çıkıyor.