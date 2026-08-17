Erdoğan Al Jazeera'ye konuştu: İsrail'e resti çekti! Trump'a bomba mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği mülakatta Türkiye'nin dış politikasına ve bölgede yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye-ABD ilişkilerinde uzun süredir gündemde olan F-35 savaş uçakları konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği sözü hatırlatan Erdoğan, Gazze ve İsrail konusunda da son derece net mesajlar verdi.

Erdoğan'dan Trump'a F-35 mesajı: Sözünü tutmasını bekliyoruz

Türkiye'nin F-35 savaş uçakları konusundaki beklentisini bir kez daha ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın daha önce verdiği taahhüdün yerine getirilmesini istedi.

Erdoğan:

“Trump'ın F-35 savaş uçaklarının teslimatı konusunda verdiği sözün yerine getirilmesini bekliyoruz.”

ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklaması, Ankara-Washington hattındaki F-35 dosyasının önümüzdeki dönemde yeniden önemli gündem maddelerinden biri olacağının işareti olarak değerlendirildi.

Lübnan için ABD'ye kritik çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeki bir diğer başlık Lübnan'daki savaş oldu.

Trump'ın Türkiye ziyareti sırasında Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi konusunu ABD Başkanı'yla görüştüğünü belirten Erdoğan, Washington'ın oynayacağı rolün kritik olduğunu söyledi.

Erdoğan:

“Bu çatışmayı sona erdirme noktasında ABD'nin üstleneceği rol son derece kritiktir.”

Katar'ın arabuluculuk rolüne övgü

Bölgedeki diplomatik girişimlere değinen Erdoğan, Katar'ın arabuluculuk faaliyetlerini de övdü.

Doha yönetiminin çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgesel barışın sağlanması için yürüttüğü temasların önemine dikkat çeken Erdoğan, Katar'ın barışın tesisinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Erdoğan'dan Gazze mesajı: Her şeyi yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en dikkat çekici açıklamalarından biri Gazze konusunda geldi.

Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakamayacağını vurgulayan Erdoğan, Filistinlilere destek için gereken adımların atılacağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'yi desteklemek için gerekli her şeyi yapacağını ifade etti.

Hamas'ın üzerine düşen taahhütleri samimiyetle yerine getirdiğini belirten Erdoğan, İsrail'in ise savaşı sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'e açık rest: Türkiye savaştan kaçmaz

Erdoğan'a İsrail ile Türkiye arasında olası bir savaş ihtimali de soruldu.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin savaş değil barış istediğinin altını çizerken ülkeye yönelik olası bir saldırıya verilecek karşılık konusunda son derece net konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Sizinle savaş hakkında konuşmuyor, barış hakkında konuşuyoruz. Ama eğer biri Türkiye'ye barış değil savaş için saldıracaksa, Türkiye o savaşı yapmaktan çekinmez ve ondan kaçmaz. Bunu tam bir netlik ve samimiyetle söylüyorum.”

Erdoğan'ın sözleri, Türkiye'nin bölgesel barıştan yana olduğunu ancak ülkenin güvenliğini hedef alacak herhangi bir saldırı karşısında geri adım atmayacağını ortaya koydu.

Suriye ziyareti sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda da dikkat çeken mesajlar verdi.

Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını desteklemeye devam edeceğini ifade eden Erdoğan, bölgedeki Kürtlerle ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımın süreceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Al Jazeera mülakatında verdiği mesajlarda Gazze ve bölgesel barış öne çıkarken, F-35 dosyasında da gözler yeniden Trump yönetimine çevrildi.