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Gündem Erdoğan Al Jazeera'ye konuştu: İsrail'e resti çekti! Trump'a bomba mesaj!
Gündem

Erdoğan Al Jazeera'ye konuştu: İsrail'e resti çekti! Trump'a bomba mesaj!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera'ye verdiği mülakatta Gazze'den F-35'lere, Lübnan'daki savaştan Suriye'ye kadar kritik mesajlar verdi. ABD Başkanı Donald Trump'a F-35 sözünü hatırlatan Erdoğan, Gazze için “Gerekli her şeyi yapacağız” mesajı verirken İsrail'e yönelik sözleri dikkat çekti: “Eğer biri Türkiye'ye barış değil savaş için saldıracaksa, Türkiye o savaşı yapmaktan çekinmez ve ondan kaçmaz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği mülakatta Türkiye'nin dış politikasına ve bölgede yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye-ABD ilişkilerinde uzun süredir gündemde olan F-35 savaş uçakları konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği sözü hatırlatan Erdoğan, Gazze ve İsrail konusunda da son derece net mesajlar verdi.

Erdoğan'dan Trump'a F-35 mesajı: Sözünü tutmasını bekliyoruz

Türkiye'nin F-35 savaş uçakları konusundaki beklentisini bir kez daha ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın daha önce verdiği taahhüdün yerine getirilmesini istedi.

Erdoğan:

“Trump'ın F-35 savaş uçaklarının teslimatı konusunda verdiği sözün yerine getirilmesini bekliyoruz.”

ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklaması, Ankara-Washington hattındaki F-35 dosyasının önümüzdeki dönemde yeniden önemli gündem maddelerinden biri olacağının işareti olarak değerlendirildi.

Lübnan için ABD'ye kritik çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeki bir diğer başlık Lübnan'daki savaş oldu.

Trump'ın Türkiye ziyareti sırasında Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi konusunu ABD Başkanı'yla görüştüğünü belirten Erdoğan, Washington'ın oynayacağı rolün kritik olduğunu söyledi.

Erdoğan:

“Bu çatışmayı sona erdirme noktasında ABD'nin üstleneceği rol son derece kritiktir.”

Katar'ın arabuluculuk rolüne övgü

Bölgedeki diplomatik girişimlere değinen Erdoğan, Katar'ın arabuluculuk faaliyetlerini de övdü.

Doha yönetiminin çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgesel barışın sağlanması için yürüttüğü temasların önemine dikkat çeken Erdoğan, Katar'ın barışın tesisinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Erdoğan'dan Gazze mesajı: Her şeyi yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en dikkat çekici açıklamalarından biri Gazze konusunda geldi.

Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakamayacağını vurgulayan Erdoğan, Filistinlilere destek için gereken adımların atılacağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'yi desteklemek için gerekli her şeyi yapacağını ifade etti.

Hamas'ın üzerine düşen taahhütleri samimiyetle yerine getirdiğini belirten Erdoğan, İsrail'in ise savaşı sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'e açık rest: Türkiye savaştan kaçmaz

Erdoğan'a İsrail ile Türkiye arasında olası bir savaş ihtimali de soruldu.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin savaş değil barış istediğinin altını çizerken ülkeye yönelik olası bir saldırıya verilecek karşılık konusunda son derece net konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Sizinle savaş hakkında konuşmuyor, barış hakkında konuşuyoruz. Ama eğer biri Türkiye'ye barış değil savaş için saldıracaksa, Türkiye o savaşı yapmaktan çekinmez ve ondan kaçmaz. Bunu tam bir netlik ve samimiyetle söylüyorum.”

Erdoğan'ın sözleri, Türkiye'nin bölgesel barıştan yana olduğunu ancak ülkenin güvenliğini hedef alacak herhangi bir saldırı karşısında geri adım atmayacağını ortaya koydu.

Suriye ziyareti sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda da dikkat çeken mesajlar verdi.

Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını desteklemeye devam edeceğini ifade eden Erdoğan, bölgedeki Kürtlerle ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımın süreceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Al Jazeera mülakatında verdiği mesajlarda Gazze ve bölgesel barış öne çıkarken, F-35 dosyasında da gözler yeniden Trump yönetimine çevrildi.

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Dik Baş, Tam Bağımsız Türklük: Yüzyılın Küresel Resti ve Mazlumun Parlayan Kalkanı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Al Jazeera ekranlarından tüm dünyaya ilan ettiği kararlı duruş, şanlı Türk milletinin tarih boyunca süregelen adalet ve hakkaniyet mücadelesinin en güncel ve en güçlü yankısıdır. Türkiye, sadece kendi sınırlarını koruyan bir devlet değil; aynı zamanda mazlumların sığınağı, kimsesizlerin gür sesi ve küresel vicdanın son kalesidir. Bu mülakat, ülkemizin uluslararası arenada artık emir alan değil, hak arayan ve şartları belirleyen tam bağımsız bir güç olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Cumhurbaşkanı’nın ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik F-35 hatırlatması, milli çıkarlarımız söz konusu olduğunda Türkiye’nin hiçbir küresel güce boyun eğmeyeceğinin net bir vesikasıdır. Hakkımız olanı almak ve devletimizin hukukunu korumak adına atılan bu geri adımsız adım, tam bağımsız Türkiye idealine inanan her bir vatandaşımızın göğsünü kabartmıştır. Türk devleti, masada hakkını söke söke alacak kudrete ve iradeye sahip olduğunu dosta düşmana en yüksek perdeden göstermiştir.Diğer yandan, Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı sergilenen "Gerekli her şeyi yapacağız" iradesi ve İsrail zulmüne karşı çekilen tarihi rest, asil milletimizin vicdan kodlarının bir tezahürüdür. Türkiye, Lübnan’dan Suriye’ye kadar uzanan bu ateş çemberinde hem kendi beka mücadelesini yürütmekte hem de coğrafyamızın mazlum halklarına umut olmaktadır. Bu vakur ve dik duruş, bizlere ecdadımızdan miras kalan adalet sancağını layıkıyla taşıdığımızı göstermekte ve geleceğe daha büyük bir inançla bakmamızı sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, lideriyle ve milletiyle tek yürek olarak, küresel adaletsizliğin karşısında her zaman hakkın ve haklının yanında dimdik durmaya devam edecektir.
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